Sanremo 2019 | Paolo Cevoli all’Ariston | vi ricordate Palmiro Cangini?

Striscia la Notizia contro Sanremo 2019 : "Ecco quali cantanti si esibiscono per primi - tutto truccato?" : Striscia la Notizia fa notare un particolare, evidenziato durante la seconda serata anche dai social. L'inviato Pinuccio, che in questi giorni si sta occupando di Sanremo, spiega: molti artisti che ruotano attorno a Salzano, il manager di Claudio Baglioni, hanno cantato nella prima parte del Festiva

Striscia la Notizia picchia durissimo su Sanremo 2019 : toh che caso - sapete che Fiorella Mannoia... : Striscia la Notizia continua a picchiare duro sul Festival di Sanremo e sugli "affari" di Claudio Baglioni. Pinuccio nella puntata di mercoledì 6 febbraio è tornato a occuparsi della kermesse e delle nuove “coincidenze”. Al centro, sempre il presunto conflitto d'interessi del direttore artistico. L’

Sanremo 2019 - programma di stasera. Super ospiti e cantanti : Toccherà anche alla coppia Raf e Tozzi, da aprile in tournée nei palazzetti dello sport, che all'Ariston proporranno il singolo 'Come una danza' e un medley dei loro successi. A Serena Rossi , ...

Sanremo 2019 : Motta è la penna migliore degli ultimi anni di musica italiana : Ho fatto un tour a ottobre con delle ragazze , Les Filles des Illighadad, nda , che vengono dal Niger che è uno dei dieci paesi più poveri al mondo. A un certo punto il mio chitarrista ha chiesto ...

Arisa - imprevisto a Sanremo 2019 : l'errore e il gesto di stizza della cantante sul palco dell'Ariston : Sappiamo bene che Arisa è una delle artiste più precise e tecnicamente ineccepibili del panorama musicale italiano: la sua voce pulita e cristallina, però, ha fatto i conti con l'emozione di salire ...

Ascolti Tv 6 febbraio 2019 - picco di Sanremo con Mannoia e Baglioni. Boom di Storie Italiane : Ascolti Tv di mercoledì 6 febbraio 2019 . La seconda serata del Festival di Baglioni ha raccolto davanti al video 9.144.000 spettatori con il 47,3% di share. Nella prima parte - dalle 21.26 alle 23.50 ...

Sanremo 2019 - voce esplosiva su Loredana Bertè : 'Come ha perso 10 kg in pochi giorni' : Tra cortissimi outfit e gambe mozzafiato in molti si chiedono come Loredana Bertè sia riuscita a perdere più di 10 chilogrammi nelle ultime settimane e ad apparire così in forma sul palco di Sanremo. ...

Sanremo 2019 - conferenza stampa della terza serata. De Santis : «Baglioni ter? Prematuro parlarne» : Sanremo 2019, conferenza stampa La finale si intravede già all’orizzonte. Il Festival di Sanremo 2019 è arrivato infatti al giro di boa: seguiremo stamane in diretta la conferenza della terza serata della kermesse, caratterizzata dall’esibizione di dodici artisti (altri dodici hanno cantato ieri). Come di consuetudine, prima di fornire alcuni dettagli sullo spettacolo in scena stasera all’Ariston, Claudio Baglioni e la ...

Sanremo 2019 - voce esplosiva su Loredana Bertè : "Come ha perso 10 kg in pochi giorni" : Tra cortissimi outfit e gambe mozzafiato in molti si chiedono come Loredana Bertè sia riuscita a perdere più di 10 chilogrammi nelle ultime settimane e ad apparire così in forma sul palco di Sanremo. Se la sua Cosa ti aspetti da me sta già facendo impazzire tutti, a colpire è anche l'audace look del

Barbara D’Urso batte La Vita in Diretta : Sanremo 2019 non aiuta Rai1 : La Vita in Diretta battuta da Barbara D’Urso: Pomeriggio 5 affonda Sanremo La settimana sanremese è iniziata da tre giorni e La Vita in Diretta non riesce a decollare neanche con una manifestazione popolare e storica del genere. Francesca Fialdini e Tiberio Timperi continuano a non convincere il pubblico, sempre più devoto a Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso. Una disfatta quello del rotocalco pomeridiano che si occupa dei vari aspetti ...

Al Bano Vs Claudio Baglioni/ Sanremo 2019? 'Una noia mortale!' - sarà lui il prossimo conduttore? : Al Bano contro Claudio Baglioni e il suo Sanremo 2019: 'Noioso', sarà lui a condurre la prossima edizione in coppia con Romina Power?

Arisa - 'Mi Sento Bene'/ Video - sbaglia il testo della canzone : il gesto di stizza dopo l'errore - Sanremo 2019 - : Arisa, Mi Sento bene: Video Sanremo 2019, ci riprova e vuole lanciare un messaggio per far ballare proprio tutti. Staremo a vedere se ci riuscirà.

ASCOLTI TV 6 FEBBRAIO/ Sanremo 2019 non crolla : bene anche il DopoFestival - le parole di Teresa De Santis : Questa settimana gli ASCOLTI Tv, sono tutti indirizzati sul buon esito di Sanremo 2019. Come è andata la seconda puntata di mercoledì 6 FEBBRAIO?

Sanremo 2019 - la scaletta della terza serata : cantanti in gara e ospiti : Sta per cominciare la terza serata della 64esima edizione del Festival di Sanremo dopo una seconda serata decisamente meno noiosa della prima. A salire sul palco saranno i 12 cantanti che non si sono esibiti ieri sera: Mahmood – “Soldi” Enrico Nigiotti – “Nonno Hollywood” Anna Tatangelo – “Le nostre anime di notte” Ultimo – “I tuoi particolari” Francesco Renga – ...