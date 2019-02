Sanremo 2019 | le mie pagelle | Daniele Silvestri mi piace sempre di più | Nek sempre di meno

optimaitalia

: Sanremo 2019, Marco Mengoni ospite: 'La sua voce è patrimonio dell'umanità' - HuffPostItalia : Sanremo 2019, Marco Mengoni ospite: 'La sua voce è patrimonio dell'umanità' - mengonimarco : Riguarda l'esibizione di Marco ospite al Festival di Sanremo 2019. #MengoniSanremo2019 Staff - RaiNews : Lunghi applausi per #MengoniSanremo2019. Per riascoltare 'L'Essenziale' di @mengonimarco e il duetto con… -

(Di giovedì 7 febbraio 2019)Ferdinando Salzano: 10Avete presente il dottore con l'accento tedesco che mangiava le polpette di fronte a un Fantozzi in dieta ferrea? Ecco, Salzano si è mangiato tutte le polpette e ha detto agli altri "tu mangia?". Un vero King.Claudio Baglioni: 3Quando le cose non girano non girano. Quest'anno è così. Il merdone di aver fatto arrivare atutti i finalisti diGiovani per interpretare con lui Noi no e poi averli rimandati a casa senza averli fatti salire sul palco grida vendetta. Come se fossero mancati altri motivi per polemizzare con lui. Poi, vabbeh, paragonare L'essenziale di Mengoni a Emozioni di Battisti.Bisio e Virginia Raffaele: 4Due comici e un cantante, senza conduttore sono monchi. Ne facciamo le spese noi.Achille Lauro- Rolls Royce: 4Sid Vicious è morto esattamente quarant'anni fa. E aveva dietro Malcolm Mc Laren. Come dire, ...