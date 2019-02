Sanremo 2019 | la Rete incorona Marco Mengoni | «Patrimonio dell' umanità»

Sanremo Anniversary | 1989 / 2019 : trent’anni fa Mia Martini…nell’Universo di Sanremo : “Tu, tu che sei diverso / Almeno tu nell’Universo”: la voce di Mia Martini accende il Teatro Ariston di Sanremo e regala alla storia del pop italiano e del festival della canzone uno dei successi più luminosi degli ultimi decenni. Il brano, firmato da due songwriter di razza come Bruno Lauzi e Maurizio Fabrizio, ha una genesi incredibile: elaborato nel 1972 da Lauzi nella stessa settimana in cui venne pubblicato il fortunato singolo “Piccolo ...

Striscia la Notizia massacra Claudio Baglioni a Sanremo 2019 : "Di cosa è fatto" - servizio ferocissimo : Striscia la Notizia , da ben prima che iniziasse, sta conducendo una battaglia contro il Festival di Sanremo . È cosa nota, Antonio Ricci non ha mai amato - eufemismo - Claudio Baglioni , contro il quale cannoneggiò anche lo scorso anno. Quest'anno la musica non cambia: il tg satirico di Canale 5, infa

Sanremo 2019 - classifica dopo la seconda serata : al top Achille Lauro con Silvestri - Berté e Arisa. Pio e Amedeo sbancano. Baglioni si commuove per Pino Daniele : Ghemon convince, ma quando arriva Loredana Bertè sul palco non ce n’è per nessuno. E’ l’unica artista in gara ad aver ricevuto una standing ovation – più che meritata – da parte del pubblico in sala: ma riuscirà a conquistarsi almeno il podio? Intanto sui social divampa l’ironia: cosa conterrà la borsetta con cui si presenta sul palco? La risposta è semplice: il body pack degli ear monitor. Il ...