Sanremo 2019 | ascolti | Baglioni inarrestabile anche alla 2^ serata

Sanremo 2019 - Vittorio Feltri : “Mi interessa quanto il sesso tra gli scarafaggi” : “Sanremo? Mi guardo bene dal guardarlo. L’interesse che ho io nei confronti del Festival di Sanremo è pari al comportamento sessuale degli scarafaggi“. A dirlo è Vittorio Feltri ai microfoni de “I Lunatici” su Rai Radio2. Il giornalista di Libero non ha usato mezzi termini per dire cosa pensa della kermesse musicale di Rai1. “Detto in parole povere non me ne frega una mazza. Magari l’ho visto qualche volta in ...

Sanremo 2019 - la gaffe di Claudio Baglioni durante il duetto gela l’Ariston : Dopo una partenza un po’ tiepida (come confermato anche dai dati di ascolto), la seconda serata del Festival di Sanremo è stata decisamente più coinvolgente, a leggere anche i commenti dei telespettatori più social. Merito anche dei grandi ospiti che si sono alternati sul palco dell’Ariston. Come Pippo Baudo, storico presentatore e simbolo del Festival che ha condiviso la scena con Claudio Baglioni; Michelle Hunziker, tornata sul palco dopo il ...

Sanremo 2019 terza serata anticipazioni : scaletta e ospiti 7 febbraio : Sanremo 2019 terza serata anticipazioni. Giovedì 7 febbraio andrà in onda il terzo appuntamento con il 69° Festival della Canzone Italiana condotto da Claudio Baglioni insieme a Virginia Raffaele e Claudio Bisio. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo In conferenza stampa il direttore artistico Baglioni insieme ai compagni di viaggio, al sindaco della città e al direttore di Rai 1 Teresa De Santis hanno rivelato i dettagli della seconda ...

Sanremo 2019 - il programma di stasera (7 febbraio) : Tv - l’ordine di uscita - i cantanti e gli ospiti. Ancora dodici artisti in gara. C’è Antonello Venditti : Va in scena la terza serata della 69ma edizione del Festival di Sanremo in programma al Teatro Ariston oggi, giovedì 7 febbraio. Dopo un giorno di riposo, tornano ad esibirsi gli ultimi 12 dei 24 artisti al via della competizione canora ed è Ancora molto consistente la presenza di importanti ospiti, musicali e non. La terza serata prevede l’esibizione della seconda metà dei cantanti in gara e, come ieri permetterà il secondo ascolto, nel quale ...

Sanremo 2019 - il retroscena : “clima orrendo” dietro le quinte del Festival. Ecco cosa sta succedendo : “dietro le quinte parlano di un clima ‘orrendo’, nuvole nere tra il cast artistico e i vertici di Rai1“. Così scrive il Corriere della Sera riportando quelle che definisce “voci assolutamente fondate” sul Festival di Sanremo. A creare tensioni tra Viale Mazzini e il trio di conduttori del Festival, Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio, sarebbe stato proprio il monologo fatto da ...

Sanremo 2019 - la seconda serata è la più difficile. E ieri ci ha lasciato un rammarico : La seconda serata di Sanremo – si sa – è la più difficile. Se la prima è andata bene c’è il rischio di un calo di concentrazione, se è andata male l’urgenza di riscattarsi può giocare brutti scherzi. Teniamo dunque conto di questa regola nel giudicare quanto di buono e di cattivo ci ha offerto la serata di ieri. Che, forse per togliersi e toglierci il pensiero, il peggio l’ha proposto subito con la gag di Virginia Raffaele ...

Ascolti Sanremo 2019 - seconda serata : oltre 9 milioni di spettatori : Sono stati 9 milioni e 144 mila, pari al 47,3%, i telespettatori che hanno seguito ieri su Rai1 la seconda serata del Festival di Sanremo di Claudio Baglioni. Gli Ascolti sono sostanzialmente in linea ...

Sanremo 2019 - Michelle Hunziker e la sconcertante sorpresa : quando si gira... cosa si vede : Michelle Hunziker si è presentata sul palco del Festival di Sanremo con un look strepitoso. Sempre bellissima con chignon tirato dietro la nuca e un abito nero elegantissimo senza spalline che lasciava la schiena completamente nuda, la showgirl ha mostrato anche un dettaglio che rovinava tutto l'ins

Sanremo 2019 - ecco lo share della seconda serata : un dato clamoroso - "sospetto" su Hunziker e Raffaele : Buona la seconda. Dopo il dato relativo allo share che ha lasciato qualche dubbio della prima serata del Festival di Sanremo, il riscatto. Lo show di Rai 1 trasmesso dal palco dell'Ariston, mercoledì 6 febbraio ha infatti raccolto davanti allo schermo il 47,3% dei telespettatori, pari a 9.144.000 pe

Sanremo 2019 - Silvestri&Rancore fastidiosi perché veri. Altri invece dimostrano di essere meno di chiunque : Seconda serata di Sanremo ed ecco di seguito il meglio e il peggio sotto il punto di vista musicale. Mi si conceda però di segnalare due momenti che mi hanno convinto particolarmente, anziché uno. Migliori momenti: Achille Lauro; Daniele Silvestri e Rancore Sembrerà strano, ma il brano di Achille Lauro mi ricorda il Francesco Baccini di Senza tu del 1997, in cui il cantautore genovese metteva insieme varie icone festivaliere, ...

Che Dio Ci Aiuti 5 non va in onda il 7 febbraio per Sanremo 2019 : quando torna la fiction Rai? : Che Dio Ci Aiuti 5 si ferma questa settimana. L'amata fiction di Rai1 non va in onda giovedì 7 febbraio causa Sanremo 2019; la kermess infatti viene trasmessa da anni sullo stesso canale. Stasera doveva esserci la quinta puntata della nuova stagione, ora slittata alla prossima settimana. Come vi avevamo annunciato, la serie con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi tornerà regolarmente in onda da giovedì 14 febbraio e proseguirà fino a ...

Sanremo 2019 ascolti tv seconda serata : 9.1 milioni in linea con il 2018 : Sono stati 9 milioni 144mila, pari al 47.3%, i telespettatori che hanno seguito su Rai1 la seconda serata del Festival di Sanremo di Claudio Baglioni in onda mercoledì 6 febbraio. Gli ascolti sono sostanzialmente in linea con quelli dello scorso anno, quando la seconda serata del festival ottenne una media di 9 milioni 687mila telespettatori pari al 47.7% di share. La prima parte della seconda serata (dalle 21.26 alle 23.50) ha ottenuto ieri 10 ...

Sanremo 2019 : tante emozioni e standing ovation per Marco Mengoni : Meritatissima <3 The post Sanremo 2019: tante emozioni e standing ovation per Marco Mengoni appeared first on News Mtv Italia.

Ascolti Tv - Sanremo 2019 : la seconda serata tiene botta (e batte due volte Carlo Conti) : Sanremo 2019: i top e flop della seconda seraSanremo 2019: i top e flop della seconda seraSanremo 2019: i top e flop della seconda seraSanremo 2019: i top e flop della seconda seraSanremo 2019: i top e flop della seconda seraSanremo 2019: i top e flop della seconda seraSanremo 2019: i top e flop della seconda seraSanremo 2019: i top e flop della seconda seraSanremo 2019: i top e flop della seconda seraSanremo 2019: i top e flop della seconda ...