Sanremo 2019 | Antonio Ricci massacra Claudio Baglioni | Spocchia pura | sta

Sanremo 2019 - la seconda serata : foto : Il Festival di Sanremo 2019 ha ospitato per la sua seconda serata numerose personalità del mondo dello spettacolo. Tra essi Riccardo Cocciante, Pippo Baudo, Laura Chiatti, Marco Mengoni. Allo scomparso Pino Daniele la kermesse ha dedicato uno speciale premio postumo ritirato dalla famiglia.

Sanremo 2019 - Claudio Baglioni e la risposta a Matteo Salvini : "Una guerra con lui?" : "Mai stata guerra con Salvini. Sono felice che ci sia anche uno spettatore così illustre per il Festival". Lo ha detto Claudio Baglioni in conferenza stampa a proposito del tweet "Evviva Sanremo" postato mercoledì sera a tarda ora dal vice premier e ministro dell’Interno. Nell’immagine - che sembra

Sanremo 2019 - salta l’ospitata di Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi : al posto della loro esibizione - gli avrebbero proposto uno “sketch osceno” e tutto è “cordialmente” saltato : Niente Villeggianti sul palco di Sanremo 2019. Valeria Bruni Tedeschi e Valeria Golino, sorelle per finta nel film omonimo diretto dalla Bruni Tedeschi, e molto amiche nella vita, non saranno ospiti di Claudio Baglioni come annunciato da tempo per via della troppa rigidità creativa degli organizzatori del festival. Il numero per presentare il film all’Ariston in mondovisione si dice prevedesse l’esibizione di Nada con Ma che freddo fa, mentre ...

Sanremo 2019 - le pagelle ai look della seconda serata : bocciati i tre ragazzi de Il Volo - meno male invece che è tornata Michelle Hunziker – FOTO : Michelle Hunziker: 9 – Quando Claudio Bisio ha annunciato che Michelle Hunziker non sarebbe stata presente all’Ariston perché a letto con l’influenza ci siamo rimasti tutti un po’ male. meno male che poi si è rivelato tutto uno scherzo, così Michelle ha potuto lustrarci gli occhi sfoggiando un bellissimo (e insolito nel suo genere) abito di Armani Privé. Corpino nero senza spalline in paillettes strapless, ampia gonna a ...

Sanremo 2019 - Claudio Baglioni e la risposta a Matteo Salvini : 'Una guerra con lui?' : 'Mai stata guerra con Salvini. Sono felice che ci sia anche uno spettatore così illustre per il Festival'. Lo ha detto Claudio Baglioni in conferenza stampa a proposito del tweet ' Evviva Sanremo ' ...

Sanremo 2019 - le pagelle ai look della seconda serata : bocciati i tre ragazzi de Il Volo - meno male invece che è tornata Michelle Hunziker : Michelle Hunziker: 9 – Quando Claudio Bisio ha annunciato che Michelle Hunziker non sarebbe stata presente all’Ariston perché a letto con l’influenza ci siamo rimasti tutti un po’ male. meno male che poi si è rivelato tutto uno scherzo, così Michelle ha potuto lustrarci gli occhi sfoggiando un bellissimo (e insolito nel suo genere) abito di Armani Privé. Corpino nero senza spalline in paillettes strapless, ampia gonna a ...

Sanremo 2019 - Ultimo è single : è finita con Federica Lelli - VIDEO : Entrato all'Ariston da Papa, Ultimo uscirà Pontefice dal Festival di Sanremo 2019 o sarà ridimensionato a Cardinale? Super favorito della vigilia, il 22enne cantante romano, Niccolò Moriconi il nome all'anagrafe, è nel dubbio tornato single. A confermarlo dalle pagine di Oggi lo stesso Ultimo, un anno fa in trionfo tra le nuove proposte. La storia con Federica Lelli, a lungo esplicitata anche sui social di entrambi, è infatti naufragata. ...

Sanremo 2019 - Paolo Cevoli sarà l'ospite comico della terza serata : l'ospite comico della terza serata della 69esima edizione del Festival di Sanremo, che andrà in onda su Rai 1 in prima serata, sarà Paolo Cevoli.Il comico 60enne, che ha raggiunto il successo nel programma Zelig grazie al personaggio di Palmiro Cangini, il famoso Assessore alle Attività Varie ed Eventuali del comune di Roncofritto, ritroverà, quindi, sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, Claudio Bisio con cui ha condiviso tante ...

Monica Michielotto - moglie di Umberto Tozzi/ "Mi sono innamorata perdutamente di lui..." - Sanremo 2019 - : Monica Michielotto, chi è la moglie di Umberto Tozzi: il primo incontro a Sanremo e la vita insieme. "Mi sono innamorata perdutamente di lui..."

Sanremo 2019 - Virginia Raffaele e il suo personale omaggio alla lirica : la sua “Habanera” stupisce e conquista il Festival : Virginia Raffaele ieri sera ha portato sul palco del Festival di Sanremo (le puntate si possono rivedere su www.raiplay.it) un personalissimo omaggio alla musica lirica esibendosi, con la consueta ironia, in una versione della celeberrima ‘Habanera’. Dopo il virtuosismo canoro la Raffaele ha continuato fischiettando con degli accenni di Regina della Notte, la celeberrima aria western di Morricone e Il Ponte sul fiume Kwai L'articolo Sanremo ...

Tutti in piedi per Loredana Bertè a Sanremo 2019 - Cosa ti aspetti da me convince ma ricorda C’è chi dice no di Vasco Rossi : convince Tutti Loredana Bertè a Sanremo 2019, che si presenta in gara con Cosa ti aspetti da me. Il brano porta la firma di Gaetano Curreri, Gerardo Pulli e Piero Romitelli e le consente di dare sfogo a tutta la sua anima graffiante e con la quale ha raggiunto un risultato ottimale nelle due esibizioni già andate in onda. A sorprendere è anche la somiglianza con il repertorio di Vasco Rossi, con qualche passaggio di troppo che ricorda C'è chi ...

Sanremo 2019 - Umberto Tozzi sul palco dell’Ariston : la sua Gloria? Ha accompagnato perfino Leonardo DiCaprio durante una fuga in barca : Certo, Umberto Tozzi non ha scritto solo “Gloria”. Ma è proprio di questo brano che forse vale la pena ricordare qualche dato. La canzone, scritta da Tozzi e Bigazzi, è infatti uno dei brani italiani più ascoltati all’estero: nel 1982 ne è stata realizzata una celebre versione da Laura Branigan che finì alla posizione numero 2 della Billboard Hot 100 e arrivò al primo posto nella classifica americana Cash Box. Gloria è anche ...

Dall'Effetto Tenco all'Effetto Trap : l'iper-democrazia della canzone ai tempi di Sanremo 2019 : Io ho voluto bene al pubblico italiano e gli ho dedicato inutilmente cinque anni della mia vita. Faccio questo non perché sono stanco della vita (tutt'altro) ma come atto di protesta contro un pubblico che manda "Io, tu e le rose" in finale e una commissione che seleziona "La rivoluzione". Spero che chiarisca le idee a qualcuno. Ciao.LuigiSono queste le parole scritte da Luigi Tenco poco prima di uccidersi con un colpo di pistola, a soli ...

Sanremo 2019 - le pagelle della seconda serata : Raffaele e Hunziker (Agi per Ufficio Stampa Rai) 7 a Pippo Baudo. Non si tira mai indietro, chiamatelo e lui ci sarà in nome dello sconfinato amore che nutre per il palcoscenico. Anche quando il ruolo è riduttivo. Se il primo intervento serve a dare un finale mesto ad una gag tra Baglioni e Raffaele, il secondo puntella il bagliocentrismo del Festival. Ora e per sempre. 7 a Loredana Bertè. La standing ovation più fragorosa della serata se ...