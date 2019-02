Salto con gli sci – Coppa del Mondo femminile | Lara Malsiner in finale a Ljubno

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Ljubno 2019 : Katharina Althaus comanda le qualificazioni. Undicesima Lara Malsiner - fuori Runggaldier e Gianmoena : Si sono svolte poco fa le qualificazioni sul trampolino HS94 di Ljubno per quel che concerne la tappa slovena di Coppa del Mondo di Salto con gli sci femminile 2018-2019. A guardare tutte dall’alto in basso è la tedesca Katharina Althaus (Germania), con un Salto di 89.5 metri che le vale 136.4 punti. Al secondo posto si classifica la slovena Ursa Bogataj, che arriva a 87 metri realizzando 131.4 punti, mentre la rampante russa Lidiia ...

Classifica Coppa del Mondo Salto con gli sci femminile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Lundby allunga - Malsiner e Runggaldier 21^ e 23^ : La Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci femminile vedrà la grande sfida tra le tre protagoniste assolute della passata stagione: Maren Lundby, Sara Takanashi e Katharina Althaus. La norvegese è la detentrice della Sfera di Cristallo e campionessa olimpica in carica, ma dovrà vedersela con la fenomenale nipponica vincitrice di quattro Coppe del Mondo. La tedesca Althaus, argento alle Olimpiadi di Pyeongchang, proverà a fare il ...

Zaniolo - rinnovo rebus con la Roma. E la Juve studia l'asSalto : Dove va Zaniolo? In attesa della patente Nicolò approfitta della guida di mamma Francesca che lo accompagna a Trigoria. E non lo perde mai di vista. Insomma,anche la Roma può star tranquilla. Per ora. ...

Atletica - Salto con l’asta : bella prova per Stecchi a Lodz : Claudio Stecchi a Lodz, in Polonia, ha fatto registrare l’ottima misura di 5,65 a soli 5 centimetri dal suo record personale bella conferma per Claudio Stecchi a Lodz, in Polonia. L’astista delle Fiamme Gialle chiude al quarto posto l’Orlen Cup 2019 con la misura di 5,65, a cinque centimetri dal 5,70 che sabato 19 gennaio a Nevers (Francia) l’ha reso il secondo azzurro di sempre al coperto con il miglior salto indoor degli ultimi ...

Salto con gli Sci - addio alla leggenda Matti Nykanen : scomparso a 55 anni : Il fuoriclasse scandinavo ha iniziato la carriera nel 1981 e si è ritirato nel 1991 dopo 46 vittorie in Coppa del mondo. Ai Giochi di Calgary 1988 Nykanen è stato il primo saltatore della storia a ...

Salto con gli sci - è morto il campione finlandese Matti Nykanen : 5 volte medagliato olimpico : Salto con gli sci, il campione finlandese Matti Nykanen è morto oggi all’età di 55 anni: vinse 5 medaglie alle Olimpiadi Il quattro volte campione olimpico di Salto con gli sci, il finlandese Matti Nykanen è morto all’età di 55 anni. Ne ha dato notizia il ministro dello Sport della Finlandia Sampo Terho. Ai Giochi di Calgary del 1988 in Canada, Nykanen è diventato il primo ski-jumper della storia a vincere tre medaglie ...

Salto con gli sci - è morto Matti Nykänen a 55 anni. Considerato il più grande di tutti - negli Anni ’80 dominò Olimpiadi - Mondiali e Coppe del Mondo : E’ morto questa notte, all’età di 55 Anni ed in circostanze tuttora avvolte dal mistero, Matti Nykänen. Il finlandese, Considerato dalla stragrande maggioranza degli appassionati il più grande ad esser mai apparso sulla scena del Salto con gli sci, ha convissuto con problemi di vario genere negli ultimi 15 Anni. Nato a Jyväskylä, nella Finlandia centrale, il 17 luglio 1963, Nykänen esordì in Coppa del Mondo nel 1981, ottenendo la ...

Classifica Coppa del Mondo Salto con gli sci maschile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Ryoyu Kobayashi sempre leader - Kamil Stoch torna in seconda piazza : Dopo una stagione completamente dominata dal polacco Kamil Stoch, si riapre la caccia alla Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci maschile. Il favorito principale resta sicuramente Stoch, ma nella stagione post-olimpica le sorprese sono dietro l’angolo quindi attenzione ai vari Ryoyu Kobayashi, Piotr Zyla ed Evgeniy Klimov, vincitore della Classifica generale del Grand Prix estivo. La pattuglia tedesca e quella norvegese proveranno ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Oberstdorf 2019 : Kamil Stoch ottiene il primo successo stagionale davanti a Klimov e Kubacki. 7° Kraft - 9° Kobayashi : Dopo sei piazzamenti sul podio (due secondi e quattro terzi posti) Kamil Stoch è finalmente riuscito ad ottenere la prima vittoria della stagione in occasione dell’ultima gara del weekend sul trampolino di volo HS235 di Oberstdorf, in Germania. Il polacco, dominatore della passata stagione e detentore della Sfera di Cristallo, è tornato al successo in una gara individuale del circuito maggiore dopo più di 10 mesi portandosi a quota 31 ...

Classifica Coppa del Mondo Salto con gli sci femminile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Lundby allunga - Malsiner e Runggaldier 21^ e 23^ : La Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci femminile vedrà la grande sfida tra le tre protagoniste assolute della passata stagione: Maren Lundby, Sara Takanashi e Katharina Althaus. La norvegese è la detentrice della Sfera di Cristallo e campionessa olimpica in carica, ma dovrà vedersela con la fenomenale nipponica vincitrice di quattro Coppe del Mondo. La tedesca Althaus, argento alle Olimpiadi di Pyeongchang, proverà a fare il ...