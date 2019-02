Rugby – Le Zebre si allenano con l’Accademia Francescato

Rugby - Sei Nazioni 2019 : Italia a trazione Benetton Treviso e Zebre. Le franchigie celtiche monopolizzano la Nazionale : Prima uscita del 2019 per la Nazionale Italiana di Rugby che sabato è attesa già da un grande appuntamento: la giornata d’esordio del Sei Nazioni, in trasferta a Murrayfield, nella tana della Scozia. Subito una sfida probante per gli azzurri che vanno a caccia di una vittoria che manca a Parisse e compagni da addirittura tre edizioni del torneo. Per provarci Conor O’Shea ha ovviamente chiesto uno sforzo importantissimo alle due ...

Rugby - Guinness PRO14 – Zebre sconfitte in Sud Africa dai Cheetahs per 61-28 : Netta sconfitta per le Zebre impegnate nella trasferta sudAfricana in casa dei Cheetahs: la formazione italiana crolla 61-28 Chiusa la campagna europea di EPCR Challenge Cup le Zebre sono tornate in campo nel Guinness PRO14 affrontando l’unica trasferta sudAfricana stagionale. Nel caldo estivo di Bloemfonteini bianconeri hanno giocato l’ultima gara prima di due weekend di stop per gli impegni della nazionale nel Guinness Sei Nazioni 2019. ...

Rugby&aziende : team building con le Zebre e i «Leoni» : 'Proponiamo lo sport di squadra per eccellenza - dice Andrea Dalledonne, amministratore unico delle Zebre - con forti metafore facili da individuare: il traguardo finale della meta che si raggiunge ...

Rugby - Guinness PRO14 – Match speciale contro i Cheetahs per Biagi : diventerà il 5° centurione delle Zebre : Partita speciale per George Biagi quella valevole per il 14° turno del Guinness PRO14 contro i Cheetahs: il capitano bianconero diventerà il 5° centurione delle Zebre Le Zebre hanno concluso la rifinitura stamane al Toyota Stadium di Bloemfontein in Sudafrica dopo l’allenamento di ieri al Grey College in vista della gara di domani. Nel 14° turno del Guinness PRO14 il XV del Nord-Ovest sfiderà al Toyota Stadium della capitale del Free State ...

Rugby – Guinness PRO14 - le Zebre volano in Sudafrica : le sensazioni del tallonatore Luus : Il tallonatore delle Zebre Luus presenta la sfida in Sudafrica, sua terra d’origine Le Zebre hanno lasciato lunedì l’Italia dirette in Sudafrica dove sabato affronteranno l’unica gara nell’Emisfero Sud della stagione. Al Toyota Stadium di Bloemfontein i bianconeri sfideranno i Cheetahs nel 14° turno del Guinness PRO14, ultimo turno prima della pausa di due weekend per l’inizio del Guinness Sei Nazioni 2019. A presentare la sfida è il ...

Rugby – Le Zebre cedono allo Stade Rochelais : primo ko interno in Europa per la squadra italiana : Prima sconfitta interna per le Zebre in Europa: lo Stade Rochelais passa 22-10 Otto giorni dopo la gara di andata in terra francese, le Zebre ospitano al Lanfranchi lo Stade Rochelais, nel sesto e ultimo turno del girone 4 della coppa europea Challenge Cup. Castello e compagni cercheranno di superare i gialloneri, ottenendo la quarta vittoria in sei giornate e mantenendo inviolato lo stadio di Parma in questa stagione europea. Per tenere ...

Rugby - Andrea Lovotti svela : “la vittoria è sempre bella - voglio assaporarla con Zebre e Italia” : Il nazionale piacentino ci ha presentato l’inizio della sua carriera, il suo ruolo e le tante sfide internazionali che l’hanno visto protagonista con la maglia bianconera e con quella Azzurra Proseguono alla Cittadella del Rugby gli allenamenti delle Zebre in vista dell’ultimo impegno europeo della stagione. Sabato 19 Gennaio alle ore 16 i bianconeri ospiteranno i francesi dello Stade Rochelais nel sesto ed ultimo turno del girone 4 della ...

Rugby – Challenge Cup : domani l’ultima sfida del girone 4 - le Zebre affrontano lo Stade Rochelais : Dopo la beffarda sconfitta di La Rochelle, Castello e compagni sono determinati a superare i gialloneri e mantenere così inviolato lo stadio di Parma domani alle 16 lo Stadio Lanfranchi di Parma ospiterà l’ultima sfida del girone 4 della coppa europea Challenge Cup. Le Zebre sfideranno i francesi dello Stade Rochelais nella sfida di ritorno, otto giorni dopo la gara di andata di venerdì scorso in riva all’Oceano Atlantico. Dopo la beffarda ...

Rugby - Guinnes PRO14 – Zebre caparbie - ma i francesi trovano il bonus nel finale e si qualificano : Zebre caparbie a la Rochelle ma la formazione francese trova il bonus all’83° minuto e si qualifica Dopo tre sconfitte consecutive nel Guinness PRO14, le Zebre sono tornate in campo questa sera allo Stade Deflandre de La Rochelle nella sfida del girone 4 della Challenge Cup. Per tenere aperte le speranze di passaggio del turno i bianconeri dovevano cercare il successo o comunque punti in riva all’Oceano Atlantico nell’ultima ...

