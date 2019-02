Rugby – Italdonne | la formazione titolare contro il Galles

Rugby – L’Italdonne si prepara alla Scozia : due cambi per le azzurre : Italdonne: due cambi per la Scozia, subentrano la terza linea Sberna ed il pilone Serilli A seguito degli infortuni riportati in allenamento con il club, la terza linea Isabella Locatelli ed il pilone Michela Merlo, non saranno disponibili per il primo turno del Torneo Femminile delle Sei Nazioni che vedrà L’Italdonne protagonista in Scozia venerdì 1 febbraio allo Scotstoun Stadium di Glasgow (calcio d’inizio ore 19.35 locali, 20.35 ...