Rugby – Dove guardare i match del weekend | il palinsesto

Rugby Sei Nazioni 2019 : Gli Azzurri scendono in campo sabato - ecco come e dove vedere la partita : In diretta su DMAX il Guinness Sei Nazioni 2019 , il primo turno dell'atteso torneo di Rugby europeo. Seguite il pre e il post partita con il " Rugby Social Club".

Rugby – Come e dove vedere le partite del weekend in tv : Le competizioni europee andranno a popolare il palinsesto televisivo del prossimo weekend rugbistico Si parte nella serata di domani con il match valido per la quinta giornata di Champions Cup tra Gloucester e Munster, in diretta su DAZN alle 20.45. La giornata di sabato sarà aperta dalla Continental Shield: alle 12 le Fiamme Oro di Gianluca Guidi andranno a caccia del bottino pieno in Georgia in casa del Locomotive Tbilisi, partita che ...