Rugby a 7 | la lista degli azzurri convocati dal ct Vilk per il raduno di Parma

Rugby – Sei Nazioni femminile : l’Italia al debutto in casa - la lista delle 23 azzurre convocate per il match con il Galles : La sfida si svolgerà per la prima volta a Lecce, città che mai prima d’ora ha ospitato un match internazionale di Rugby La Nazionale femminile, reduce dalla vittoria sulla Scozia di venerdì scorso a Glasgow (28-7), si appresta a debuttare fra le mura di casa. Lo farò in una città, Lecce, che per la prima volta ospiterà un incontro internazionale di Rugby, in uno stadio, il “Via del Mare”, che per la prima volta aprirà le proprie ...