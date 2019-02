Rovazzi a Sanremo 2019 | la dedica al papà morto | “Questo è anche colpa tua”

Sanremo 2019 - Fabio Rovazzi : dedica al papà morto dal palco dell'Ariston - il pubblico dell'Ariston si commuove : Commozione a Sanremo 2019: dal palco dell'Ariston Fabio Rovazzi rivolge una dedica al padre, morto nel 2010. «Ora che siamo tornati nei nostri veri personaggi, prima di lasciare il palco...

Sanremo 2019 - Fabio Rovazzi ricorda il papà morto : «L’ultima volta non ho fatto in tempo a salutarti» : Al Festival di Sanremo 2019, Fabio Rovazzi ha appena finito di cantare Faccio quello che voglio. In prima fila ci sono la mamma, Beatrice Pizzorno, e la fidanzata, Karina Bezhenar. Sta per andare via, almeno così sembra, e invece si ferma un attimo ancora. «Ora che siamo tornati nei nostri veri personaggi», dice, «prima di lasciare il palco vorrei dedicare due parole a una persona che non vedo da un po’ di anni». E continua: «Caro papà ...

La scaletta della terza serata di Sanremo 2019 e i codici televoto : Alessandra Amoroso - Rovazzi - Venditti e tutti gli ospiti : La scaletta della terza serata di Sanremo 2019 prevede l'esibizione di 12 dei 24 Campioni in gara oltre ad alcuni ospiti italiani. Dopo la prima esibizione di martedì 5 febbraio, con i 24 artisti sul palco del Teatro Ariston per la presentazione dei nuovi brani, il cast è stato suddiviso in due gruppi: i primi 12 cantanti in gara si sono esibiti nella seconda serata di martedì 6 febbraio, i restanti 12 si esibiranno nella terza serata di oggi, ...

Sanremo 2019 - Fabio Rovazzi torna “a comandare” all’Ariston - con la fidanzata : ecco chi è Karina Bezhenar : Andiamo a comandare, ma stavolta con la fidanzata. Fabio Rovazzi è tornato a Sanremo come ospite di Claudio Baglioni. Solo che in valigia non ha messo Pippo Baudo, bensì la 22enne Karina Bezhenar. La nuovissima fiamma del 25enne cantante milanese è una modella, aspirante attrice, non proprio altissima ma molto bionda, anche se spesso è apparsa castano scura, che vive e lavora da un paio d’anni a Milano. Galeotto fu a fine 2016 il solito gruppo ...

Sanremo 2019 - Fabio Rovazzi ospite : Per la terza serata del sessantanovesimo Festival di Sanremo è previsto l'arrivo in riviera di Fabio Rovazzi, il giovane milanese che negli ultimi tre anni è riuscito a farsi strada nel mondo dello spettacolo, tanto da arrivare alla conduzione dell'ultima edizione di Sanremo Giovani insieme al granitico Pippo Baudo, intervenuto ieri come ospite sul palco dell'Ariston.Classe 1994, Rovazzi muove i primi passi sui social network, facendosi ...

