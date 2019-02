Rosamunde Pilcher è morta a 94 anni | la “regina del romanzo rosa” ha venduto 60 milioni

ilfattoquotidiano

: È morta Rosamunde Pilcher: l'ultima regina del romanzo sentimentale - SkyTG24 : È morta Rosamunde Pilcher: l'ultima regina del romanzo sentimentale - Corriere : Addio a Rosamunde Pilcher regina del «romanzo rosa» - ilpost : È morta la scrittrice Rosamunde Pilcher -

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Con i suoi romanzi rosa ambientati nelle isole britche haoltre 60di copie e tanti dei suoi libri sono diventati anche film. La scrittrice britcaall’età di 94a Dundee, in Scozia. La scrittrice, che 2002 era stata insignita dalla regina Elisabetta II del prestigioso riconoscimento Officer of the Order of British Empire, era vedova del marito Graham Hopedal 2009. La coppia ha avuto quattro figli, tra cui Robin, anche lui scrittore, che ha dato l’annuncio della scomparsa al Guardian. “Era in gran forma fino a Natale, poi ha sofferto di una bronchite all’inizio del nuovo anno, ma ci si aspettava sempre che si riprendesse come prima. Ma ha avuto un ictus domenica notte e non ha mai ripreso conoscenza”, ha raccontato. Al suo capezzale c’erano i suoi 14 nipoti.Decine i titoli pubblicati dalla ...