Blastingnews

: Romania, fermato alla frontiera il falso chirurgo italiano: stava fuggendo in Ungheria - vincecamaggio : Romania, fermato alla frontiera il falso chirurgo italiano: stava fuggendo in Ungheria - RadioVenetoUno : CUCCIOLI DALLA ROMANIA CHIUSI IN DUE CASSETTE Questi cinque piccoli bulldog francesi sono stati trovati dalla Poliz… -

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Solo qualche settimana fa, intervistato dtelevisione rumena dopo che era scoppiato lo scandalo, Matteo Politi aveva assicurato di non avere intenzione di scappare da Bucarest. “Non sto, non ho niente da nascondere, parlerò con i miei avvocati e poi fornirò tutte le prove – aveva spiegato ai giornalisti – non sono unmedico e non mi piace che mi definiscano così”.Eppure la guardie didi Vama Curtici l’hanno scovato mercoledì mattina in un treno che, partito dcapitale, era diretto in, a Budapest. Il 38enne veneziano è stato quindi condotto in una stazione di polizia. Il comandante Ionut Dana ha chiarito che per ora è solo sospettato di aver esercitato abusivamente la professione diplastico, arrivando ad operare in quattro diverse cliniche, avendo conseguito solamente la licenza media....