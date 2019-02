Roma | due pesanti assenze contro il Chievo

Roma - si sono costituiti i due che hanno sparato a Manuel Bortuzzo : 'E' stato un errore' : "Abbiamo sparato a Manuel Bortuzzo per errore": lo 'sbaglio', però, si riferisce al bersaglio errato, non all'aver esploso tre colpi con l'intenzione di uccidere. Ieri, poco dopo le 15, si sono presentati in Questura a Roma, Lorenzo Marinelli, 24 anni, e Daniel Bazzano, 25, amici per la pelle, entrambi con precedenti per spaccio e rapina. sono loro i responsabili di uno dei casi di cronaca nera avvenuto nella Capitale più assurdi e violenti che ...

Manuel Bortuzzo - due giovani in questura a Roma per il ferimento : Dopo il ritrovamento della pistola in piazza Archiloco, all’Axa, avvenuto martedì, il cerchio si è stretto intorno ai presunti colpevoli

Rugby - Sei Nazioni 2019 : i precedenti tra Italia e Galles. Due vittorie azzurre a Roma : Tutto pronto per la seconda giornata del Sei Nazioni di Rugby 2019. La Nazionale Italiana dopo aver esordito a Murrayfield, nella tana della Scozia, ed essere uscita sconfitta abbastanza nettamente (vana la rimonta sul finale), trova il suo debutto casalingo sabato prossimo in quel di Roma allo Stadio Olimpico. Gli azzurri ospiteranno il Galles che si è imposto nel primo incontro del torneo contro la Francia. Una sfida davvero durissima per ...

Buttafuori investiti al Qube di Roma : si arrendono i due fratelli ricercati e accusati di tentato omicidio aggravato dall'odio razziale : Si sono costituiti due fratelli, italiani di 30 e 27 anni, considerati i responsabili del tentato omicidio dei due Buttafuori senegalesi, investiti nei giorni scorsi davanti alla discoteca Qube in via ...

Roma-Milan - volano ancora stracci tra Salvini e Gattuso : "Due punti persi" - "No comment" : Continuano le frecciatine tra il ministro dell’Interno Matteo Salvini, noto milanista, e il mister rossonero Gennaro Gattuso. Dopo l’1 a 1 all’Olimpico contro la Roma che è valso la conferma al quarto posto in classifica del Milan, il vicepremier ha guastato la festa all’allenatore dichiarando ai cr

Con Jovanotti e TiRomancino La descrizione di un attimo diventa un free style : video del duetto a Milano : L'annunciato duetto di Jovanotti e Tiromancino a Milano si è trasformato in un'inedita versione live de La descrizione di un attimo: ospite della band di Federico Zampaglione, Cherubini ha duettato con l'amico cantautore sulle note del brano più iconico del suo repertorio per un'esibizione che ha riservato delle sorprese. La descrizione di un attimo è quel brano che ad ogni concerto dei Tiromancino fa saltare dalla sedia lo spettatore alle ...

Roma - identificati i due che hanno sparato a Manuel | Rimosso il proiettile - resta grave : Gli hanno sparato pensando fosse un altro. Ora rischia la vitaManuel Mateo Bortuzzo, 19enne di Treviso, promessa del nuoto. E' stato ferito sabato notte davanti a un pub all'Axa, quartierea sud di Roma. Due operazioni, all'ospedale San Camillo, perbloccare l'emorragia toracica e rimuovere il proiettile