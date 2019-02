huffingtonpost

: Riserbo, speranza e preghiera nella famiglia di Padre Paolo Dall'Oglio. Ma da Vaticano e curdi 'nessun riscontro' - HuffPostItalia : Riserbo, speranza e preghiera nella famiglia di Padre Paolo Dall'Oglio. Ma da Vaticano e curdi 'nessun riscontro' - monicamondini : @civati Ma meno male che non riferiscono, pollastro di un #civati, almeno c'è la speranza che si stia indagando e q… -

(Di giovedì 7 febbraio 2019). Sono i sentimenti che hanno accompagnato ladidal giorno della sua scomparsa a Raqqa, il 29 luglio 2013. Sentimenti che vivono ancora oggi, quando di questo coraggioso gesuita, che ha dedicato tutto se stesso all'amato popolo siriano e al dialogo, e per questo era entrato nel mirino sia dei nazijihadisti dell'Isis che del regime di Bashar al-Assad, si torna a parlare in termini diè vivo ed è oggetto di una trattativa dell'Isis per evitare la sconfitta finale" scrive il quotidiano inglese The Times che cita fonti curde. Secondo la ricostruzione del quotidiano londinese il prete gesuita, rapito in Siria nel 2013, è al centro di un negoziato insieme al giornalista britannico John Cantlie e a un'infermiera della Croce Rossa della Nuova Zelanda. Lo Stato islamico, secondo le ...