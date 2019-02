Rifiuta di abortire | il fidanzato marocchino la investe

ilgiornale

: Si rifiuta di abortire e il compagno la investe in auto - Corriere : Si rifiuta di abortire e il compagno la investe in auto - egitto86 : RT @Corriere: Si rifiuta di abortire e il compagno la investe in auto - MSilviaSacchi : “Si rifiuta di abortire e il compagno la investe con l’auto”. @Corriere -

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Tentato omicidio e tentata interruzione di gravidanza: due capi di imputazione pesanti come macigni, quelli con cui è stato arrestato ieri un 30ennea San Martino Siccomario, in provincia di Pavia. L'uomo, regolarmente residente in Italia, non voleva in nessun modo che la compagna, una connazionale 23enne, portasse a termine la gravidanza.Per questo motivo, nel pomeriggio di ieri, l'ha investita con l'auto. La giovane, soccorsa dai sanitari, non avrebbe inizialmente riferito la dinamica dell'incidente, poi l'amara confessione: la 23enne dopo l'ennesima discussione aveva lasciato l'appartamento che condivideva con l'uomo. Tornata il giorno seguente per recuperare gli effetti personali, si era diretta alla fermata dell'autobus. Qui sarebbe infine stata raggiunta dal, per poi essere investita.Fortunatamente la giovane è stata giudicata guaribile in 30 giorni, senza ...