Repubblica: “Sturaro & Co. Così la Juve si è ripagata Ronaldo»

(Di giovedì 7 febbraio 2019) I 117 milioni per il portoghese Suc’è un articolo molto interessante sull’affare Sturaro e in genere sulle cessioni molto remunerative dellantus per calciatori certamente non all’altezza di quel valore.Il titolo è emblematico: “Come ripagarsivendendo solo riserve”. “Il portoghese è costato 117 milioni a luglio. Da allora laha raccolto la stessa cifra piazzando gli esuberi. L’ultimo è Sturaro al Genoa per 18 milioni. Ridotto il rosso in bilancio”. Un articolo molto documentato.ricorda che nelle ultime due stagioni e mezzo Sturaro ha giocato appena dieci partite intere ed è stato pagato dal Genoa 16.5 milioni, più 1,5 milioni per il prestito. Scrive il quotidiano che proprio ieri ha cambiato direttore – da Mario Calabresi a Carlo Verdelli -: l’affare Sturaro è tutt’altro che un caso isolato. Piuttosto, ...