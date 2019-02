Reggina-Potenza | la promozione per San Valentino

calcioweb.eu

(Di giovedì 7 febbraio 2019) In occasione della gara traprevista per giovedì 14 febbraio alle 20.30, il Club apre le porte del Granillo a tutte le coppie. "Un biglietto omaggio per ogni coppia di innamorati". Cosi il direttore generale Vincenzo Iiriti che aggiunge: "la settimana scorsa abbiamo pensato ad una promo per i nostri abbonati, oggi vogliamo che i nostri tifosi vengano a trascorrere la festa dell'amore nel luogo in cui si celebra l'amore di tutti noi per la".Dettagli#duecuoriela: Curva Sud: coppia 8 euro Tribuna Est: coppia 15 euro Tribuna Ovest: coppia 20 euro Sostenitori: coppia 40 euro