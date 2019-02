Recupero dei mercati coperti di Avenza e Marina | il Comune cerca interessati

Maltempo Veneto : a pieno regime il Recupero dei boschi : E’ entrata a pieno regìme la complessa operazione di recupero dei milioni di metri cubi di alberi abbattuti sulla montagna veneta dal tornado d’autunno. In val Visdende, una delle aree più colpite, le ditte specializzate del comparto legname lavorano a pieno ritmo, e importanti lotti di tronchi recuperati sono già stati venduti. Lo rende noto il Direttore di Avepa, Fabrizio Stella, nominato soggetto attuatore per il rilievo e le ...

Sbranata dall'enorme coccodrillo che stava sfamando : pericoloso il Recupero dei resti della donna Video : O è caduta nel fossato oppure l'enorme coccodrillo l'ha azzannata dopo essersi issato sulle zampe posteriori fino a superare un muretto alto oltre due metri: terribile fine per una biologa di 44 anni ...

NBA – Infortunio LeBron James : si allungano i tempi di Recupero per la stella dei Lakers : Lo staff medico dei Los Angeles Lakers allunga i tempi di recupero di LeBron James: infortunatosi il 25 dicembre, il leader dei giallo-viola ritornerà in campo il 16 gennaio “Il percorso di guarigione dell’Infortunio di LeBron James all’inguine sta procedendo al meglio”, a queste parole dello staff medico dei Los Angeles Lakers aggiungiamo un ‘ma’. Ma LeBron James dovrà stare fuori più del dovuto. Infortunatosi il 25 dicembre, ...

Via le sbarre dalle finestre e la parola "detenuti"/ Le nuove prigioni : "favorire il Recupero dei carcerati" : Via le sbarre dalle finestre e la parola "detenuti": ecco la nuova rivoluzione nelle prigioni della Gran Bretagna, doppio studio per il recupero.

NBA – Infortunio LeBron James : Lakers in allarme! L’esito dei primi esami e tempi di Recupero [VIDEO] : Infortunio all’inguine per LeBron James nella notte di Natale: Lakers in allarme, ma dai primi esami sembra non ci sia niente di cui preoccuparsi Il Natale 2018 non ha regalato proprio un bel regalo a LeBron James. La sua squadra ha vinto, nella notte italiana, contro i Golden State Warriors di Curry, ma dal secondo tempo in poi ha dovuto fare a meno della sua punta di diamante. Al 23° minuto di gioco, infatti, LeBron James è stato ...