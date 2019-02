Recessione | Boccia | ' Nessun complotto contro l' Italia Basta alibi'

L'Ue adesso boccia l'Italia Taglia le stime di crescita "Recessione prolungata" : L'Europa mette nel mirino il governo e le stime di crescita. La Commissione Europea dunque in modo ufficiale Taglia le proiezioni di crescita del Pil e riduce fortemente le ambizioni del governo. La prospettiva di crescita dell"Italia per "è soggetta ad alta incertezza": "la previsione di una debolezza dell"economia globale e l"impatto di una accresciuta incertezza della politica sul "sentiment" e sulle condizioni di finanziamento del settore ...

Recessione - Boccia - Confindustria - : agire subito - a gennaio dati persino peggiori : 'Dobbiamo reagire di fronte al rallentamento dell'economia globale e della Germania. Era ed è evidente che ci sarebbe stato un rallentamento anche dell'Italia, un Paese ad alta vocazione all'export. ...

I cantieri contro la Recessione - Boccia : "Così si creano 400 mila posti" : Il presidente di Confindustria: "A essere ottimisti nel 2019 l'Italia crescerà dello 0,6%. Il reddito di cittadinanza si fonda su posti che non sono disponibili"

I cantieri contro la Recessione - Boccia : “Così si creano 400 mila posti” : Aprire i cantieri delle grandi opere per contrastare il ciclo economico che si sta facendo negativo. «Subito», precisa Vincenzo Boccia. Prima che sia troppo tardi e con il vantaggio che i soldi ci sono già. La manovra varata dal governo non va bene, ammette il numero uno di Confindustria: poiché tocca il deficit, si rivela «potenzialmente recessiva...

Boccia : 'Salvini e Di Maio mi hanno fatto grande simpatia. Temo Recessione nel 2020' : Non sarà il 2019 ma 'il 2020 l'anno in cui temiamo la recessione' per il Paese 'a causa delle clausole di salvaguardia dell'Iva'. È quanto ha sottolineato il presidente di Confindustria, Vincenzo ...

Confindustria : Boccia - temiamo che il 2020 sarà l'anno della Recessione : Confindustria teme che 'il 2020 sia l'anno della recessione, con il rischio delle clausole di salvaguardia dell'Iva': a lanciare l'allarme è stato il numero uno di viale dell'Astronomia, Vincenzo ...

Boccia : "Con l'attuale manovra vi è rischio Recessione. Il Governo trovi soluzioni" : Tutte misure che, per Boccia, risultano incompatibili con la crescita del Paese e una ripresa dell'economia reale.

Boccia : "Recessione possibile - e senza crescita nessuno assume" : Lo diremo, e faremo anche delle proposte che hanno un impatto non rilevante come risorse ma di impatto rilevante sull'economia reale". "Siamo contenti" che "almeno una volta da quando si è insediato ...

Boccia : 'Recessione possibile - e senza crescita nessuno assume' : Roma, 6 dic., askanews, - La recessione economica in Italia 'è possibile', ha avvertito il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, lamentando la mancanza di misure per la crescita nella manovra. ...

Boccia : "Recessione possibile - e senza crescita nessuno assume" : ...12esimo mese cambieranno persona" invece di assumere.Interpellato sul se ci sia una recessione in arrivo "è possibile - ha risposto Boccia - per il combinato disposto del rallentamento dell'economia ...

Manovra : Boccia - potenziale rischio Recessione per Italia : Palermo, 4 dic. (Adnkronos) - "Potenzialmente c’è il rischio recessione per l’Italia per il combinato disposto da fattori esterni come il rallentamento dell’economia globale e quello della Germania. E’ evidente che dobbiamo avere una Manovra economica che reagisca e compensi questi effetti esterni".

Boccia : Italia a rischio Recessione - il governo riequilibri la manovra : Lo diremo lunedì a Torino con 11 associazioni, compresa la nostra, che rappresentano 3 milioni di imprese nel Paese, un segnale - conclude - dai protagonisti dell'economia del Paese che rappresentano ...

Boccia : 'Economia in frenata - c'è il rischio Recessione' : LEGGI ANCHE Economia italiana sottozero, Pil giù dello 0,1%. Ma con l'Ue è disgelo sulla manovra 'Potremmo ritornare alla crisi. I dati ci dicono che ci stiamo avviando ad una fase di decrescita che ...