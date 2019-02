“Qui il calcio è bellissimo | ma come la fi** non c’è niente” | la frase del dirigente

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 febbraio 2019) “Qui il, malanon c’è niente”. L’uscita, singolare, è del preparatore dei portieri (che di “uscite a vuoto”, in teoria, dovrebbe capirne qualcosa) del Rapolano, Marco Magi. Alcuni componenti della squadra toscana di Terza categoria, tra cui l’allenatore, sono stati ospiti della trasmissione Mondo dilettanti che va in onda su Siena Tv.Video Radio Siena TvL'articolo “Qui il, malanon c’è niente”: ladelsportivo fa scoppiare l’ilarità in diretta tv proviene da Il Fatto Quotidiano.