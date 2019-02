Quelle foto dei rich kids del Venezuela schiaffo al popolo affamato

ilgiornale

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Il mondo deisui social network appare a volte stridente. Ma l"ostentazione deioffa tanto male aldi questa nazione, tanto da causare subbuglio su Twitter.Come riporta il Daily Mail, i ricchi figli dell"élite socialistana non sanno nulla della miseria che i genitori hanno provocato al Paese e, negli ultimi mesi, non hanno lesinato sui loro canali social scatti con celebrità, mazzi di soldi e scorci dai più lussuosi alberghi internazionali.Nell"occhio del ciclone è finita innanzi tutto Maria Gabriela Chavez - figlia maggiore di Hugo Chavez - che si dice abbia una fortuna personale di 4 miliardi di dollari nascosta in conti bancari europei. Su Twitter in tanti chiedono che venga incriminata sulla base di accuse di tipo finanziario - qualcuno chiama in causa perfino il presidente Usa Donald Trump, affinché provveda a far congelare i conti ...