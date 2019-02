Qualificazioni Mondiali 2019 | Italia-Ungheria | i convocati di coach Meo Sacchetti

Snowboard - Mondiali 2019 : Yuto Totsuka e Chloe Kim in testa dopo le Qualificazioni nell’Halfpipe : Nonostante condizioni climatiche non favorevolissime si sono tenute le qualificazioni per l’Halfpipe ai Mondiali di Snowboard. Tra gli uomini il miglior punteggio è stato realizzato dal giapponese Yuto Totsuka con 86.50, che ha preceduto lo svizzero Patrick Burgener (83.75) e all’australiano James Scotty. In campo femminile, invece, l’americana Chloe Kim, super favorita per la medaglia d’oro, ha concluso la qualifica al ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia per Ungheria e Lituania. Presenti Gentile - Della Valle - Brooks e Moraschini : Sono state diramate poco fa le convocazioni che il CT Meo Sacchetti ha effettuato in vista dei match di qualificazione ai Mondiali di Cina 2019 che l’Italia sosterrà il 22 febbraio contro l’Ungheria (a Varese, ore 20:15) e il 25 febbraio contro la Lituania (a Klaipeda, ore 19:30). Di seguito i sedici nomi selezionati dal coach azzurro (è stato annunciato anche l’elenco di possibili subentranti in caso di emergenze): Awudu Abass ...

Qualificazioni Mondiali Basket – Coach Sacchetti ha sciolto gli ultimi dubbi : ecco i convocati dell’Italia per Ungheria e Lituania : Coach Meo Sacchetti ha scelto i 16 convocati per la doppia sfida contro Ungheria e Lituania, utile per le Qualificazioni ai Mondiali di Basket E’ il momento dei verdetti. Gli Azzurri del CT Meo Sacchetti sono a una vittoria dalla qualificazione matematica al Mondiale che si disputerà in Cina dal 31 agosto al 15 settembre. A Varese il 22 febbraio contro l’Ungheria (ore 20.15, diretta Sky Sport HD) il primo dei due match ball per ...

Mondiali Snowboard - slittano le Qualificazioni del big air maschile a causa maltempo : maltempo a Park City, slittano alle 20 le qualificazioni del big air maschile ai Mondiali con quattro italiani nella start list maltempo a Park City: al Canyons Village le difficili condizioni meteo hanno indotto gli organizzatori a far slittare alle ore 20 le qualificazioni del big air maschile ai Mondiali di Snowboard. Alle 17.45 ora italiane (le 9.45 locali) sarebbe dovuta scattare la heat 1 con due italiani in pista, Nicola Liviero ...

Snowboard - Mondiali 2019 : Roland Fischnaller è il migliore nelle Qualificazioni del PSL. Avanzano anche March - Bagozza e Ochner : Quattro azzurri su cinque superano le qualificazioni del PSL dei Mondiali di Snowboard a Park City (USA). Il grande protagonista è Roland Fischnaller che timbra il miglior tempo in 1:18.68. Il veterano azzurro ha dimostrato ancora una volta la sua classe, reagendo al meglio dopo la delusione di ieri nel gigante e facendo subito la differenza in slalom, con una prestazione che lo pone di diritto tra i favoriti per la gara. Alle sue spalle si ...

Calcio a 5 - Qualificazioni Mondiali 2020 : Inghilterra e Bielorussia nel Main Round con l’Italia e con l’Ungheria : Dal 29 gennaio al 3 febbraio hanno avuto luogo gli incontri del Preliminary Round delle Qualificazioni ai Mondiali 2020 di Calcio a 5, che si disputeranno in Lituania nel 2020. 32 compagini si sono giocate i 16 pass a loro disposizione per il Main Round, che si terrà dal 22 al 27 ottobre 2019 e comprendente anche l’Italia. Di seguito la composizione dei raggruppamenti della fase preliminare: Preliminary Round (29 gennaio-3 febbraio ...

Snowboardcross – Mondiali di Solitude - Emanuel Perathoner segna il miglior tempo delle Qualificazioni : Grande prestazione di Emanuel Perathoner nelle qualificazioni dei Mondiali di Snowboardcross a Solitude Emanuel Perathoner segna il miglior tempo nelle qualificazioni dei Mondiali di Snowboardcross 2019. A Solitude (USA) l’italiano ha fermato il cronometro sull’1:04.19, davanti al padrone di casa Mick Dierdorff, al tedesco Paul Berg ed allo spagnolo Lucas Eguibar. Gli altri azzurri in gara che si sono qualificati nella seconda ...

Snowboardcross - Mondiali 2019 : Emanuel Perathoner domina le Qualificazioni! Avanzano anche gli altri tre azzurri : Emanuel Perathoner domina le qualificazioni ai Mondiali di Snowboardcross, scattati oggi a Solitude (USA). Il 32enne azzurro, vincitore dell’ultima gara di Coppa del Mondo a Cervinia, inizia alla grande questa rassegna iridata, timbrando il miglior tempo nella prima run, conclusa in 1:04.19. Alle sue spalle si piazzano lo statunitense Mick Dierdorff a 77 centesimi, il tedesco Paul Berg a 82 e lo spagnolo Lucas Eguibar a 97, gli unici tre atleti ...

Snowboard – Mondiali di Solitude al via : si parte con le Qualificazioni - il programma : A Solitude scattano i Mondiali: alle 17.40 le qualificazioni dello Snowboardcross maschile, alle 20.20 le donne. Otto italiani in pista Ci siamo. Non si lotta ancora per le medaglie, ma oggi, a Solitude, cominciano i Mondiali di Snowboard con le qualificazioni del cross. Alle ore 17.40 italiane (le 9.40 locali) scendono in pista prima gli uomini, alle 20.20 tocca alle donne. Saranno otto gli azzurri in gara: nella prova maschile Fabio ...

Ginnastica - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : come si stacca il pass nel 2019? Gli eventi clou tra Mondiali e Coppa del Mondo : Nel 2019 proseguirà il percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda la Ginnastica artistica. Il cammino è incominciato pochi mesi fa, ai Mondiali di Doha sono stati assegnati tre pass per le squadre salite sul podio ma nella stagione appena incominciata si inizierà a fare sul serio. La corsa verso i Giochi entrerà nel vivo ma vediamo nel dettaglio quali saranno gli eventi validi come qualificazione alla rassegna a ...

Ginnastica - tra le Qualificazioni alle Olimpiadi 2020 e i Mondiali : 2019 ricchissimo - gli appuntamenti clou e i sogni dell’Italia : La Polvere di Magnesio è entrata con grande forza nel 2019, sarà una stagione particolarmente ricca per la Ginnastica artistica che vivrà l’anno pre-olimpico. Tutto si concentrerà infatti sui Mondiali, in programma a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre, che assegneranno i pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020: previste infatti delle carte sia per le squadre (le migliori 9 non già qualificate) che per gli individualisti. La preparazione ...

Calcio a 5 - sorteggio Qualificazioni Mondiali 2020 : l’Italia incontrerà l’Ungheria ed altre due squadre dal round preliminare : Ha avuto luogo stamane a Nyon (Svizzera) il sorteggio delle Qualificazioni ai Mondiali di Calcio a 5 2020 che si disputerà in Lituania dal 12 settembre al 4 ottobre 2020, relativamente al Preliminary e Main round. Gli azzurri, che inizieranno la loro avventura nel turno principale, sono stati inseriti nel gruppo 4 con l’Ungheria e con altre due squadre che saranno note al termine del turno preliminare, programmato dal 29 gennaio al 3 ...

Basket - Qualificazioni Mondiali : Italia-Ungheria si giocherà a Varese : Italia-Ungheria, gara fondamentale per la qualificazione ai Mondiali cinesi, si giocherà all’Enerxenia Arena di Varese Sarà l’Enerxenia Arena di Varese a ospitare Italia-Ungheria, penultima partita degli azzurri nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo di Basket del prossimo anno. Il match, decisivo per tornare al Mondiale dopo 13 anni di assenza, si giocherà venerdì 22 febbraio 2019. L’ultima apparizione degli azzurri a ...

Basket - Qualificazioni Mondiali : Italia-Ungheria all'Enerxenia Arena di Varese : ROMA - Sara' l' Enerxenia Arena di Varese a ospitare Italia-Ungheria , penultima partita delle qualificazioni ai Mondiali del prossimo anno. Lo ha deciso oggi il Consiglio federale della Fip riunito a ...