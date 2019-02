Psg | nuovo stop per Verratti | United a rischio

Napoli - il Psg non ha abbandonato Allan. A giugno nuovo assalto? : Carlo Ancelotti deve far fronte a diversi problemi con il suo Napoli. A partire da alcune voci che riguardano da vicino alcuni calciatori.Neanche il tempo di mettere in archivio la sessione di calciomercato invernale che il Napoli deve continuar a far fronte a due situazioni delicate. La prima riguarda Marek Hamsik, molto tentato dalla ricca proposta del Guangzhou R&F (ha fino al 28 febbraio per decidere). La seconda, invece, è quella più ...

Psg in ansia per Neymar - nuovo infortunio al piede : Secondo i media locali il calciatore più costoso del mondo era in lacrime mentre lasciava il campo mercoledì sostituito da Moussa Diaby. Il Psg non si è espresso sulla possibilità che Neymar giochi ...