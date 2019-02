Proteste per il Congresso mondiale delle famiglie a Verona

Condanna confermata per Davide Falcioni di Fanpage.it : documentò le Proteste dei No Tav : La corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado per il giornalista di Fanpage.it Davide Falcioni: quattro mesi di reclusione, per aver raccontto una protesta dei No Tav nel 2012. Il 9 aprile scorso era stato Condannato con l'accusa di "concorso in violazione di domicilio". .Continua a leggere

Sanremo : Proteste social per i problemi audio : Gli utenti Twitter evidenziano problemi audio durante la diretta del Festival di Sanremo 2019 . ' Messaggio per i fonici di Rai1 Festival di Sanremo 2019 - scrive il giornalista Luca Dondoni - L'audio ...

Macron - ipotesi referendum per fermare le Proteste dei gilet gialli in Francia - Sky TG24 - : La risposta del presidente francese alle manifestazioni prevede una votazione nazionale il 26 maggio, lo stesso giorno delle Europee. I francesi si dovrebbero pronunciare su temi come il funzionamento ...

Parigi - ancora un sabato di Proteste per i gilet gialli. Danni e scontri con la polizia in Place de la Republique : Tensione e scontri a Parigi fra gilet gialli e la polizia: i disordini si sono verificati nei pressi di Place del Rapublique. Alcuni monopattino elettrici e un cassonetto sono stati dati alle fiamme mentre sono stati lanciati anche lacrimogeni. “Piccoli gruppi di casseur” rifiutano l’ordine di disperdersi nel corteo da parte delle forze dell’ordine, secondo un funzionario di polizia presente sulla Place de la Republique a Parigi. Gli ...

Omicidio Vannini - 5 anni per Ciontoli : Proteste in aula : Roma, 29 gen., askanews, - Omicidio colposo. Per quest'accusa è stato condannato, in secondo grado, a 5 anni di reclusione Antonio Ciontoli, in relazione alla morte di Marco Vannini, il ragazzo di ...

Parigi - notte di disordini e Proteste per i gilet gialli. A Bordeaux fermato il leader Fly Rider : Scontri sono scoppiati tra gilet gialli e forze dell’ordine a margine della notte gialla a Parigi, in piazza della Repubblica. Secondo i media francesi sono stati bruciati degli scooter e le forze dell’ordine hanno usato lacrimogeni contro i dimostranti. Alle 18, ha reso noto la prefettura, 52 persone erano state fermate nella giornata a Parigi, mentre quattro cortei hanno percorso la capitale prima del ritrovo in piazza della Repubblica. Sempre ...

Italpizza - tensioni a Modena : ‘Marcatempo per il bagno e contratti irregolari. Operaie messe a pulire wc dopo Proteste’ : Un contratto di pulizie per fare tutt’altro: stendere e guarnire pizze, con turni di lavoro fino a 12 ore consecutive, comunicati via sms a poche ore dall’inizio. Per 800 euro lordi al mese, 1200 quando va bene. È quello che denunciano i lavoratori di Italpizza, gigante dei surgelati da 100 milioni di pizze l’anno e un fatturato da 120 milioni nel 2017, cresciuto negli ultimi dieci anni di oltre il 260%. Si trova alle porte di Modena, in uno dei ...

A Parigi durante le Proteste del "gilet gialli" arrestate 22 persone - : Ventidue persone arrestate a Parigi, dove oggi c'è stata una manifestazione del movimento, riferisce il canale tv BFMTV, che cita la prefettura della polizia. È stato rilevato che, secondo il ...

Rai2 - Proteste per servizio su signoraggio. E Freccero risponde su Grillo : “Campagna per boicottarlo? Ci fanno pubblicità” : Il signoraggio dopo il ‘ritorno’ revival di Beppe Grillo e Nemo cancellato per far posto a Popolo Sovrano. La direzione di Rai Due, affidata a Carlo Freccero, continua a far discutere. L’ultimo episodio riguarda un servizio andato in onda venerdì sera a Povera Patria con al centro il tema del signoraggio bancario. L’Italia, si ricorda, “è una delle nazioni più ricche al mondo eppure ha un debito pubblico di oltre ...

Venezuela - Maduro : “Colpo di stato - stop rapporti con Usa per appoggio a Guaidó”. Nelle Proteste 14 morti e 280 arresti : rapporti diplomatici interrotti con gli Stati Uniti dopo l’appoggio immediato all’autoproclamato presidente Juan Guaidó e la reazione Nelle strade, dove le proteste sono andate avanti per tutto il giorno e si contano 14 morti, oltre a 280 persone arrestate e denunce di incursioni di “colectivos” chavisti Nelle sedi delle opposizioni in alcune città del Paese. Nicolas Maduro non molla e prepara la reazione a quello che ha ...

Da Erdogan solidarietà a Maduro per le Proteste e la crisi in Venezuela - : Inoltre il capo di Stato turco ha chiamato il presidente Venezuelano suo fratello. Il presidente della Turchia Tayyip Erdogan ha espresso il suo sostegno al capo di Stato Venezuelano Nicolas Maduro a ...

Matteo Salvini e le divise sgradite : aumentano le Proteste per i travestimenti del ministro : Le uniche divise che non ha ancora indossato sono quelle della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera: forse perché non dipendono dal suo ministero. O magari, chissà, perché con i due corpi ci ...

Crimi tra Proteste e proposte : «Tornerò per i sindaci assenti» Falcucci : «Finito il tempo dell'ascolto» : Gli ha fatto eco Mario Baroni, sindaco di Muccia : «Non è una questione politica, il problema non è Crimi o qualunque altra persona, è che vogliamo risposte. Con questa mancata presenza a Tolentino, ...

Il presidente dello Zimbabwe diserta il World Economic Forum per le Proteste nel Paese : Nella lista dei grandi assenti al Forum Economico di Davos non ci sono soltanto Donald Trump, Theresa May ed Emmanuel Macron. Tra i leader che hanno dovuto cancellare il loro viaggio in Svizzera c’è anche Emmerson Mnangagwa, presidente dello Zimbabwe, rientrato ieri sera in anticipo a Harare dopo un mini-tour alla ricerca di investimenti (durante i...