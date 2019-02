Porsche 911 | 8ª serie | divertirsi a 300 orari

Nuova generazione Porsche 911 - 'otto' volante anche in pista : Tutta Nuova ma sempre uguale a sé stessa, per offrire emozioni plurisensoriali, dalla piacevolezza estetica al sound unico al mondo, dalla 'lettura' dei movimenti dell'auto attraverso il fondo schiena alla spinta poderosa contro i sedili in accelerazione, che solo una Porsche 911 sa garantire. La generazione numero 8 di ...

Porsche 911 - Informate le autorità per possibili problemi sulle emissioni : Il gruppo Volkswagen avrebbe informato la Kba, l'autorità tedesca che vigila sui veicoli a motore, di aver rilevato delle possibili discrepanze tra i consumi reali e quelli dichiarati delle Porsche 911 prodotte tra il 2016 e il 2017. Il costruttore avrebbe intenzione di presentare un rapporto anche all'Epa, l'autorità statunitense che si occupa di vigilare sull'ambiente, e al Carb, l'agenzia californiana che monitora la qualità dell'aria. Il ...

Porsche 911 : fine della speculazione : Il vitello d'oro ha le gambe corte. A rimettere i piedi per terra, pur con il rispetto e l'ammirazione totale, tocca Porsche 911 R . La serie speciale, realizzata nel 2016 in 991 esemplari , inno alla ...

Porsche 911 - Al volante della 992 Carrera 4S : Con la Porsche 911 puoi mettere la mano sul fuoco. Da sempre e per sempre. E pure stavolta, in effetti, non si smentisce. Si aggiorna, cambia, si rinnova. Ma, soprattutto, non perde di vista ciò che papà Butzi ha impostato nella notte dei tempi. Per riconoscere a colpo d'occhio la nuovissima 992, che viene dopo la 991 e le altre sei che hanno costellato gli ultimi 56 anni, potete concentrarvi sulle due nervature del cofano o sulla bacchetta che ...

Porsche - tutto pronto per la presentazione della nuova 911 Cabriolet : Porsche presenta il primo modello derivato dalla sua icona: la nuova 911 Cabriolet A sei settimane dal lancio della Coupé, l’attenzione si concentra ora sulla 911 Cabriolet. La 911 continua una tradizione di decenni, iniziata quando Porsche presentò il prototipo della prima 911 Cabriolet al Salone Internazionale dell’Automobile (IAA) di Francoforte, nel settembre 1981: i clienti così come gli appassionati ne rimasero affascinati ...

Porsche 911 - Svelata anche la nuova Cabriolet : La Porsche è già pronta ad allargare la gamma dell'ultima generazione della 911 con l'introduzione della variante Cabriolet. La vettura mantiene intatte le caratteristiche tipiche del modello, ovvero la capote di tela dalla linea particolarmente slanciata e il design muscoloso della coda. Il tetto può essere azionato anche in movimento fino a 50 km/h in soli 12 secondi grazie a un sistema idraulico totalmente rivisto, mentre il comfort è ...

Nuova Porsche 911 Cabriolet : emozioni open air [FOTO] : La Nuova generazione della 911 Cabriolet viene proposta in un primo momento nelle varianti Carrera e Carrera 4S Sei settimane dopo il lancio della Coupé, l’attenzione si rivolge alla Porsche 911 Cabriolet. La 911 open-top continua in una tradizione pluridecennale, stabilita quando Porsche ha presentato il prototipo della prima Cabriolet 911 al Salone Internazionale dell’Automobile (IAA) di Francoforte nel settembre 1981: ...

Porsche 911 Mission E : ecco come potrebbe essere la 911 elettrica del futuro [FOTO] : La mitica Porsche 911 sposa la tecnologia elettrica in questo apprezzabile lavoro firmato da Dejan Hristov Mentre aspettiamo l’arrivo della Mission E, l’hypercar 100% elettrica targata Porsche, si parla sempre più insistentemente di una progressiva elettrificazione della gamma della Casa di Zuffenhausen, a partire da una versione ibrida plug-in della 911 che potrebbe arrivare già nel 2022. La strada “elettrica” imboccata da Porsche ...

Porsche 911 - si rinnova l'icona della sportività. Al volante è un concentrato di adrenalina : ... a doppia frizione a otto rapporti , PDK, Trazione: posteriore con Porsche Torque Vectoring Plus , PTV Plus, Accelerazione: 0 - 100 km/h in 3,7 s , 3,5 s con pacchetto Sport Chrono , Velocità massima:...

Porsche 718 T Boxster e Cayman : la riscoperta della 911 di fine anni '60 : Il pacchetto Sport Chrono , è compreso all'interno della dotazione standard e prevede le modalità di guida Normal, Sport, Sport Plus e Individual, selezionabili dal selettore apposito realizzato sul ...

Porsche 911 GT3 RS - la prova de Il Fatto.it – Un Natale molto cattivo – FOTO : Se fosse un personaggio del cinema, la Porsche 911 GT3 RS sarebbe senza dubbio il Grinch: non solo per la comunanza cromatica che si appalesa quando la si sceglie in tinta “Verde Lucertola” (a mio avviso pressoché obbligatoria) ma, soprattutto, per il carattere stesso del mezzo. Così, come il Grinch interpretato da Jim Carrey odia le convenzioni – quelle del Natale in primis –, la più “pistaiola” delle Porsche detesta gli standard che ...

Nuova Porsche 911 Targa : prime speculazioni sul celebre modello [FOTO] : In rete è apparso un primo rendering che immagina una possibile declinazione Targa della Nuova 911 Porsche ha recentemente presentato la Nuova generazione della mitica 911, conosciuta con il nome di progetto 992, declinata per il momento in versione coupé e negli allestimenti Carrera e Carrera S. Come da tradizione, il nuovo modello verrà declinata nel corso del tempo in altre varianti di carrozzeria, prima fra tutta in versione cabriolet ...

Porsche 911 - Ultimi test su strada per la 992 Cabriolet : Con la 992 Coupé appena presentata al Salone di Los Angeles nella versione S e 4S la Porsche ha dato il via a una serie di lanci di prodotto che proseguiranno nel corso 2019. La gamma della 911 è storicamente ampia e mancano ancora moltissime versioni all'appello: la Cabriolet è fra queste e le foto spia di oggi tolgono ogni dubbio sul suo aspetto definitivo.Capote in tela, carrozzeria senza veli. I precedenti avvistamenti ...