Ponte | «domani giù il primo pezzo» Ci saranno Conte e Toninelli

Ponte - «domani giù il primo pezzo». Ci saranno il premier Conte e Toninelli : Anche il presidente del Consiglio è atteso domani a Genova per la “cerimonia” di abbattimento della prima parte del “moncone” ovest |

Ponte Genova : Bucci - domani nome di chi lo ricostruirà : "domani diremo chi ricostruira' il nuovo Ponte. Lo comunicheremo intorno alle 16. Ci sono ancora due o tre tessere del puzzle che devono essere messe nel posto giusto". Lo ha detto il sindaco commissario Marco Bucci. "domani alle 16 ci sarà tutto scritto - ha ribadito il primo cittadino -. Potrebbe esserci una sorpresa". "Oggi abbiamo avuto l'autorizzazione sulla parte Ovest che ...

Ponte Morandi - via al dissequestro del moncone ovest. Domani il nome di chi lo ricostruirà : Si va verso una sorta di dissequestro del moncone ovest del Ponte Morandi. È quanto è emerso nell'udienza dell'incidente probatorio davanti al gip Angela Nutini. La procura di Genova ha firmato l'autorizzazione allo smontaggio "in permanenza del sequestro". In pratica, dunque, non un vero e proprio dissequestro: l'atto servirà a salvaguardare i reperti smontati, che rimarranno nella stessa area per consentire ai tecnici di ...

Ponte Morandi / Domani l’incidente probatorio. Dalla Svizzera : mancava la guaina protettiva : È prevista per domattina alle 9,30, nell’aula bunker del tribunale di Genova, la seconda udienza dell’incidente probatorio iniziato lo scorso 23 settembre. La relazione dei consulenti del gip I consulenti del gip Angela Nutini (Giampaolo Rosati, Massimo Losa e Bernhard Elsener) avrebbero dovuto discutere Domani la loro relazione sui resti del viadotto Polcevera, che doveva essere presentata già lo scorso 5 dicembre, in modo da fissare le prove ...

Demolizione Ponte - lavori da domani : Pool di cinque aziende per demolire i resti del Morandi. Esposto di un gruppo di proprietari delle case di via Porro contro la struttura commissariale |

Ponte Morandi : domani via a primo cantiere per demolizione Ponte : Genova – domani apre il primo cantiere per iniziare i lavori di demolizione del ponte Morandi, a seguito del crollo del 14 agosto. Appuntamento alle 11.30 per l’inagurazione dei lavori che partiranno nella ‘zona rossa’, a cui saranno presenti il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, il commissario straordinario per la Ricostruzione e sindaco di Genova, Marco Bucci, e il commissario straordinario ...