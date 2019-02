Pomeriggio 5 | Barbara D’Urso bacia in bocca Marco Bonini VIDEO

Barbara D’Urso si arrabbia a Pomeriggio 5 : “Adesso basta!” : Pomeriggio 5: Barbara D’Urso furibonda durante la diretta La puntata del 4 febbraio di Pomeriggio 5 si è aperta, come di consueto, con la parte dedicata alla cronaca. Barbara D’Urso ha dato gli ultimi aggiornamenti sull’ennesimo episodio di violenza avvenuto questa mattina a Vercelli. Un uomo ha speronato la macchina della sua ex compagna, Simona Rocca, e l’ha aggredita dando fuoco alla vettura con lei dentro. La donna ha ...

Pomeriggio 5 - Barbara D'Urso : la brutale risposta dopo gli insulti di John Vitale : Barbara D'Urso è intervenuta su John Vitale. Ieri sera a L’Isola dei Famosi hanno affrontato il caso delle offese dello spogliarellista rivolte a Carmelita. Oggi lei a Pomeriggio 5 ha commentato la vicenda, con classe. “Per giorni ho evitato di parlarne. Ho evitato di parlare di questa situazione di

Barbara D'Urso e Sgarbi - lite a Pomeriggio 5 : «Parli da solo?». «Regina trash» Video : Frecciate al veleno in diretta a Pomeriggio 5. Protagonisti del duro botta e risposta Vittorio Sgarbi e la stessa Barbara D'Urso. 'Tu sei il capolavoro del trash, seconda solo a un altro programma, ...

Pomeriggio 5 - volano insulti tra Vittorio Sgarbi e Barbara D'Urso : 'Che roba è?' - 'Cretino' : Una vera e propria rissa a distanza, quella scoppiata ieri a Pomeriggio 5 , dove Vittorio Sgarbi era ospite in collegamento video. Come riporta leggo.it , Barbara D'Urso , notando qualcosa di strano, ...

Pomeriggio 5 - volano insulti tra Vittorio Sgarbi e Barbara D'Urso : "Che roba è?" - "Cretino" : Una vera e propria rissa a distanza, quella scoppiata ieri a Pomeriggio 5, dove Vittorio Sgarbi era ospite in collegamento video. Come riporta leggo.it, Barbara D'Urso, notando qualcosa di strano, si è rivolta al critico d'arte e gli ha chiesto "Vittorio, scusa, ma parli da solo?". Lui, che forse er

Barbara d’Urso prima di Pomeriggio 5 confessa : “Mi sono pentita…” : Pomeriggio Cinque: Barbara d’Urso fa un annuncio sui social Il giovedì è iniziato alla buon ora per Barbara d’Urso. La stacanovista di casa Mediaset ha confessato su Instagram Stories di aver ripreso le lezioni di danza. Alle 7.30 la conduttrice partenopea era già in sala, pronta a destreggiarsi con gli esercizi alla sbarra. Barbara d’Urso ha ammesso, scherzando: “Abbiamo ricominciato anche danza classica, dalle sette ...

Pomeriggio Cinque Barbara D’Urso contro Alvaro Vitali : L’ex attore Alvaro Vitali è stato ospite a “Pomeriggio Cinque” e Biagio D’Anelli, fa un complimento a quest’ultimo che lo ha infatti “maestro” l’attore e cabarettista noto per il ruolo di Pierino in tante commedie ma che ha recitato anche in quattro film di Federico Fellini, compreso Amarcord che ha meritato l’Oscar. Barbara D’Urso ha allora chiesto a D’Anelli perché avesse chiamato ...

Pomeriggio Cinque Barbara D’Urso frecciatina ad Alvaro Vitali : Un complimento fatto ad Alvaro Vitali ha fatto inacidire Barbara D’Urso a “Pomeriggio 5”. Biagio D’Anelli, ex concorrente del Grande Fratello, ha infatti chiamato “maestro” l’attore e cabarettista noto per il ruolo di Pierino in tante commedie ma che ha recitato anche in quattro film di Federico Fellini, compreso Amarcord che ha meritato l’Oscar. Barbara D’Urso ha allora chiesto a D’Anelli perché avesse ...

Vittorio Sgarbi a Barbara D'Urso : «Mi sto annoiando». La replica al vetriolo della conduttrice di Pomeriggio 5 : di Emiliana Costa Barbara D'Urso e la replica al vetriolo a Vittorio Sgarbi . L'esperto d'arte, ospite in collegamento oggi a Pomeriggio 5 , si sarebbe distratto durante una parte del programma, tanto ...

Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 : 'Questa è l'ultima volta che ci vediamo' ma è uno scherzo : Barbara D'Urso, poco prima di dare il via alla puntata di Pomeriggio 5, andata in onda ieri, martedì 29 gennaio, ha commentato dicendo: "Questa è l'ultima volta che ci vediamo". Il pubblico è, naturalmente, rimasto sbalordito ma, dopo poco tempo è arrivata la verità. La conduttrice ha voluto fare un piccolo scherzo al suo pubblico ironizzando su quanto accaduto alla Dottoressa Giò. Nella puntata che è andata in onda ieri, infatti, Giorgia Basile ...

Barbara D'Urso umilia Alvaro Vitali a Pomeriggio 5 : «Mi fa ridere se lo chiamate "maestro"» : Un complimento sincero ad Alvaro Vitali ha subito fatto inacidire Barbara D'Urso a 'Pomeriggio 5' su Canale 5 . Biagio D'Anelli, ex concorrente del Grande Fratello, ha infatti chiamato 'maestro' l'...

Barbara D'Urso rivela a Pomeriggio 5 : «Questa è l'ultima volta che ci vediamo qui in diretta...». Ecco cosa sta succedendo : di Emiliana Costa Barbara D'Urso e l'annuncio a sorpresa. Su le ultime novità. La conduttrice di Pomeriggio 5 oggi ha spiazzato i suoi telespettatori con una dichiarazione inaspettata. Durante l'...

Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 : 'Questa è l'ultima volta che ci vediamo qui in diretta...'. Ecco cosa sta succedendo : Barbara D'Urso e l'annuncio a sorpresa. La conduttrice di Pomeriggio 5 oggi ha spiazzato i suoi telespettatori con una dichiarazione inaspettata. Durante l'anteprima del programma, si è presentata in ...

Pomeriggio 5 - Eva Henger sfida Barbara D'Urso : 'Ridi ridi - tanto in tribunale...'. Carmelita la massacra : Barbara D'Urso nel triangolo del ' canna-gate ', ma a Pomeriggio 5 fa sapere di non temere nessuno. Nell'ultima puntata di Domenica Live Carmelita ha letto in diretta la notifica della querela di ...