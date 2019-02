Più che curioso il Nokia 9 PureView | 5 fotocamere circolari FOTO

Tatarella - la Camera ricorda 'Pinuccio' - il politico pugliese che inventò una Destra che non c'è Più : A 20 anni dalla scomparsa il polkitico di Cerignola verrà ricordato nella storica Sala della Lupa alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella, nel corso di un incontro organizzato dalla Fondazione Tatarella

MotoGp – Test Sepang Day2 : Dovizioso il Più veloce a metà giornata - che sorpresa Crutchlow [FOTO] : E’ il pilota della Ducati il più veloce a metà mattinata, dietro di lui Crutchlow e le due Yamaha di Viñales e Rossi Seconda giornata di Test a Sepang, prosegue il lavoro di team e piloti per mettere a punto le proprie moto in questa prima sessione del 2019. AFP/LaPresse Dopo l’avvio blando di ieri, cominciano a scendere notevolmente i tempi sul giro, nonostante l’asfalto continui ad essere rovente con i suoi 58 gradi. Il ...

Michele Pecora oggi : carriera e biografia. Chi è | Ora o mai Più : Michele Pecora oggi: carriera e biografia. Chi è | Ora o mai più Chi è Michele Pecora di Ora o mai più Michele Pecora è nato ad Ancona il 6 ottobre 1957 nel 1970 si trasferisce a Falconara Marittima e proprio lì inizierà a partecipare a un corso di chitarra classica. Dopo sette anni decide di iscriversi al Festival di Castrocaro e grazie al brano La mia casa, vincerà il concorso. Dopo questa vittoria inizia così la sua carriera: firmerà un ...

Più che su Maduro e Guaidó - la sorte del Venezuela si gioca sul petrolio : Bolivar Venezuelani. (foto: Jorge Andrés Paparoni Bruzual/CC, Flickr.com) Circa sette milioni di barili di petrolio sono bloccati sulle navi nel Golfo del Messico. Sarebbero diretti verso gli Stati Uniti, ma durante il viaggio dal Venezuela Donald Trump ha imposto nuove sanzioni, proprio sul petrolio Venezuelano. Può sembrare una mossa autolesionista, dal momento che sono proprio gli americani gli acquirenti (senza contare che gli americani ...

La scarpa da running : tutto quello che devi sapere sul tuo alleato Più prezioso : La corsa è quello sport che puoi praticare ovunque in qualunque momento e in linea di massima con qualsiasi condizione meteo. Ti basta un paio di scarpette e via! Le scarpe in effetti sono l'unico "accessorio" ...

Isola dei Famosi 2019 - Jo Squillo parla dei genitori che non ci sono Più : "E' una prova molto tosta ma la sto attraversando con tanto amore" : E' sbocciata l'amicizia tra Marina La Rosa e Jo Squillo, due tra le concorrenti della quattordicesima edizione de L'Isola dei Famosi, il reality show attualmente in onda sulle reti Mediaset.Guardando le immagini del daytime andato in onda oggi, mercoledì 6 febbraio 2019, l'ex concorrente del primo Grande Fratello della storia e la cantante e conduttrice di Class TV Moda trascorrono molto tempo insieme. Jo Squillo, arrivata sull'Isola con ...

Marco Travaglio - la crisi di nervi sui grillini che salvano Salvini : l'insulto Più sanguinoso : Marco Travaglio ha deciso di cavalcare il malcontento che cova nella pancia del Movimento Cinque Stelle, provocato dall'indecisione grillina sul da farsi sul caso Diciotti e la richiesta del Tribunale ...

Non Più problematiche le foto notturne con lo Xiaomi Mi 8 Lite - novità in arrivo : Un miglioramento continuo il processo di invecchiamento subito dallo Xiaomi Mi 8 Lite, il più piccolo ed anche il meno costoso dell'attuale line-up top di gamma dell'OEM cinese. Stando a quanto annunciato su Weibo da Wang Chuan, co-fondatore della società, anche questo device si accinga a ricevere l'aggiornamento che porterà in dote la modalità fotocamera 'Super Night Scene', chiamata ad ottimizzare in maniera più che decisiva la qualità degli ...

Gli stadi sono vuoti perché il calcio non dice Più nulla della vita delle persone : L’aborto del senso sportivo Il calcio a Napoli è come Dio – è morto. Fosse nato in questi decenni, Nietzsche avrebbe scritto la sua Gaia Scienza a Fuorigrotta concludendo il suo celebre capitolo con: «E che cosa sono ancora questi stadi se non le tombe e i monumenti funerari del calcio?». Per dar contezza degli spalti vuoti si è preso in prestito quasi ogni argomento, forse mancando quello originario, un po’ per pudore, un po’ perché è ...

Scaroni : “Più facile un nuovo stadio che rifare San Siro” : Paolo Scaroni considera “più facile” costruire “uno nuovo stadio” a Milano che “ristrutturare San Siro” per avere un impianto moderno ed efficiente, condiviso da Inter e Milan. “Inter e Milan – spiega il presidente rossonero durante la presentazione della partnership a tre tra Beretta e i due club – non hanno presentato un progetto al […] L'articolo Scaroni: “Più facile un nuovo ...

Festival di Sanremo 2019 - Più che all’Ariston sembrava di essere ad Amici : Sembra ieri che un anno fa eravamo qui su Facebook a parlare del Festival e invece era un anno fa, mentre adesso siamo qui a parlare del Festival. Non so a voi, ma a me tutti ‘sti cambiamenti spaventano. Iniziamo. Sigla, “Voglio andar via” (ma come? È appena iniziato) con Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele su un trespolo che cantano, sotto di loro dei giovani ballano e altri fanno un coretto tipo ...

Scaroni : “Più facile costruire un nuovo stadio che ristrutturare San Siro” : Paolo Scaroni considera “più facile” costruire “uno nuovo stadio” a Milano che “ristrutturare San Siro” per avere un impianto moderno ed efficiente, condiviso da Inter e Milan. “Inter e Milan – spiega il presidente rossonero durante la presentazione della partnership a tre tra Beretta e i due club – non hanno presentato un progetto al […] L'articolo Scaroni: “Più facile costruire ...

Il Manchester City è il club Più ricco al mondo - la Juventus nella top ten : USA E CINA POTENZE MONDIALI - Le due potenze dell'economia mondiale si sfidano, quindi, anche sul rettangolo verde. Secondo l'analisi 2019 di Soccerex Football Finance 100 i proprietari a stelle e ...

Pensioni quota 100 - ecco le province che presentano Più richieste : L’Aquila prima - Milano settantesima : Se si guarda la cartina della Penisola, che la società Gpf ha costruito sulla base dei dati forniti il 4 febbraio dall’Inps (numero delle domande presentate in ogni provincia per quota 100) salta all’occhio, ad esempio, che le province della Sicilia occupano le primissime posizioni. Quelle del Nord, tra cui Milano e Torino sono in coda nelle richieste (rispettivamente settantesima e 87esima)...