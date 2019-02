Pio e Amedeo a Baglioni | ' ' Di' ' prima gli italiani' e rifarai il Festival' '

Da Hunziker a Pio e Amedeo' : i momenti più belli della seconda serata : Tra sketch e monologhi, la seconda serata del Festival è stata all'insegna della comicità e degli omaggi ai grandi artisti. Dalla reunion Bisio-Michelle Hunkizer alla cantante lirica "scordarella" di ...

Pio e Amedeo vincono Sanremo 2019 anche senza zoccoli tra Salvini - Berlusconi e l’occhiataccia di Cocciante a Baglioni : Siamo ormai nel bel mezzo di Sanremo 2019 e in attesa della terza serata che segnerà il giro di boa di questa edizione, sembra proprio che i meccanismi non siano ancora ben oliati. Nonostante le promesse della vigilia, Claudio Baglioni non riesce proprio a lasciare spazio alle amate sigle che negli anni hanno fatto la storia del Festival e della nostra infanzia, e così da il via alla terza serata con una noiosa e stonata Noi no, questa volta in ...

Sanremo - Pio e Amedeo scherzano con Baglioni : "Di' 'prima gli italiani' e il festival lo condurrai di nuovo tu". E Salvini twitta "Evviva ... : Un'esibizione che scherza sulle polemiche Baglioni-Salvini, Pio e Amedeo che prendono in giro il direttore artistico facendosi promettere che il festival dell'anno prossimo favorirà 'gli italiani', ...

Sanremo 2019 : Pio e Amedeo show - Mengoni incanta l'Ariston : Fanno satira, anche politica, e soprattutto fanno ridere di gusto dopo anni di battute radical chic da sbadiglio galattico che non hanno mai fatto ridere. La chiosa è Invece di tifare come ultrà, ...

Sanremo - seconda serata : Mannoia e Mengoni scaldano l'Ariston. Si ride con Pio e Amedeo : Sanremo, seconda serata: pronti, via! Alle 20.50 è cominciata all'Ariston la seconda serata del Festival di Sanremo 2019. Si sono esibiti solo la metà dei cantanti, ovvero...

Sanremo - Pio e Amedeo strepitosi : spengono con l'ironia le polemiche sui migranti : da SanremoPio e Amadeo strepitosi. I due comici hanno incorniciato una serata che già aveva svoltato per il meglio, dopo quella molto più impacciata del debutto. Con una verve incredibile e una infilata di battute a raffica, hanno fatto ridere la platea fino alla lacrime. Hanno iniziato dicendo a Baglioni che "Piccolo grande amore ha rotto u caz..." e poi hanno tirato stilettate a tutto l"arco costituzionale e a tutto quello televisivo giocando ...

Sanremo 2019 - Matteo Salvini fa pace col Festival grazie a Pio e Amedeo : "Evviva Sanremo!" : La "presenza" di Matteo Salvini, Ministro dell'Interno e segretario della Lega, durante quest'edizione del Festival di Sanremo, ovviamente, non sta mancando.Il vice-premier ha deciso di palesarsi su Twitter anche questa sera, poco dopo la lunga esibizione di Pio e Amedeo sul palco del Teatro Ariston, facendosi immortalare, in un creativo scatto in bianco e nero, proprio durante la performance dei due comici foggiani che hanno condiviso il ...

Sanremo - diretta seconda serata : Cocciante fa cantare l'Ariston. Si ride con Pio e Amedeo : Sanremo, seconda serata: pronti, via! Alle 20.50 è cominciata all'Ariston la seconda serata del Festival di Sanremo 2019. Si sono esibiti solo la metà dei cantanti, ovvero...

Sanremo - Pio e Amedeo sui migranti. E Salvini risponde sui social : Pio e Amedeo scherzano sulle polemiche di Sanremo. Dopo gli scontri (politici) sui migranti, il duo di comici irrompe al Festival con un apprezzato show al fianco di Claudio Baglioni.Ed è proprio di direttore del Festival che si rivolgono: "Tu hai fatto lo spettacolo un pò di tempo fa - dicono Pio e Amedeo - E come ti chiamavi? Colonnello? Maresciallo? No, eri capitano coraggioso, come quello là. E nello spot di Sanremo eri vestito da vigile, ...

Sanremo - Pio e Amedeo rompono (finalmente) il ghiaccio : il monologo sui migranti : Il duo comico sdogana, tra le risate, la politica all'Ariston. E ridendo e scherzando le cantano meglio di Baglioni

Sanremo 2019 - diretta seconda serata : Ariston in piedi per cantare con Riccardo Cocciante. Risate con Pio e Amedeo : Solo dodici i cantanti nella seconda serata del Festival di Sanremo 2019 che abbiamo seguito in diretta minuto per minuto su Leggo.it. L'altra metà domani eppure lo show si...

Sanremo - diretta seconda serata : finalmente Cocciante. Si ride con Pio e Amedeo : Sanremo, seconda serata: pronti, via! Alle 20.50 è cominciata all'Ariston la seconda serata del Festival di Sanremo 2019. Si sono esibiti solo la metà dei cantanti, ovvero...

Sanremo 2019 - diretta seconda serata : risate con Pio e Amedeo - manca ancora Riccardo Cocciante prima del verdetto : La seconda serata del Festival di Sanremo 2019 procede spedita. Su Leggo.it la diretta minuto per minuto per minuto . Questa sera ascolteremo solo 12 cantanti, l'altra...

Festival di Sanremo 2019 - la diretta. Pio e Amedeo scherzano anche con la politica : “Claudio ti vogliono boicottare” – FOTO e VIDEO : Ghemon convince, ma quando arriva Loredana Bertè sul palco non ce n’è per nessuno. E’ l’unica artista in gara ad aver ricevuto una standing ovation – più che meritata – da parte del pubblico in sala: ma riuscirà a conquistarsi almeno il podio? Intanto sui social divampa l’ironia: cosa conterrà la borsetta con cui si presenta sul palco? La risposta è semplice: il body pack degli ear monitor. Il ...