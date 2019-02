Pil | Marattin scatenato contro Tria | “Lei è il peggiore di tutti | è responsabile di

ilfattoquotidiano

: “Caro ministro #Tria la sua maggioranza è fatta da gente che crede che sbarco sulla luna sia una fakenews, che il P… - patriziaprestip : “Caro ministro #Tria la sua maggioranza è fatta da gente che crede che sbarco sulla luna sia una fakenews, che il P… - marattin : Costei è una parlamentare M5S. Il giorno in cui ISTAT certifica che dopo 4 anni di crescita, il Pil inizia a diminu… - PiazzapulitaLA7 : Marattin (PD): Colpa nostra per il PIL negativo? ‘Se i dati fossero stati positivi, il governo avrebbe detto che er… -

(Di giovedì 7 febbraio 2019) “Lei, ministro, è ildi, perché è il vero e unicodel tracollo economico. Si sta prestando, forse per l’ebbrezza della notorietà, a tutto questo: allo sfascio verso cui stiamo precipitando”. A dirlo, a nome del Pd, l’ex consigliere economico dei governi Renzi-Gentiloni, Luigi, che ha puntato il ditotutto il governo e in particolareil ministro dell’Economia, Giovanni, a proposito della recessione tecnica in cui è entrata l’Italia.L'articolo Pil,: “Lei è ildi, èdi questo sfascio. Perché lo fa?” proviene da Il Fatto Quotidiano.