Pil Italia | crescita 2019 solo 0 | 2%

Bruxelles taglia le stime di crescita italiana : il Pil del 2019 si fermerà allo 0 - 2% : Oggi la Commissione europea confermerà i dati negativi sull'economia italiana, ampiamente al di sotto di tutte le previsioni. Nel rapporto del Fondo monetario internazionale duro il giudizio sulla manovra economica del nostro governo: si parla di un 'rischio ...

Commissione UE : verso taglio stime Pil Italia a 0 - 2% : La Commissione Europea sta per rivedere le stime di crescita dell’Italia per il 2019. È quanto riferisce l’Ansa, secondo cui la previsione del Pil subirà un drastico taglio: l’ultima dell’UE, risalente a novembre, era dell’1,2%, mentre la stima inserita dal governo Conte in manovra era dell’1%. Ebbene, nelle previsioni economiche invernali, che la Commissione UE pubblicherà domani, il Pil dell’Italia per il 2019 dovrebbe essere rivisto a ...

Fmi : Pil Italia +0 - 6% 2019 - +0 - 9% 2020 : NEW YORK, 6 FEB - L'economia Italiana crescerà quest'anno dello 0,6% dopo il +1,0% del 2018. Il Fmi conferma, nell'Article IV, le stime di crescita per il Belpaese, e stima per il Pil una crescita inferiore all'1% nel ...

Fondo Monetario : Pil Italia +0 - 6% nel 2019 - sotto l'1% anche nei prossimi anni : "L'economia Italiana si sta riprendendo in modo modesto dalla crisi finanziaria globale e da quella del debito sovrano che ha colpito l'Eurozona. L'occupazione e la partecipazione della forza lavoro ...

Donne - sempre meno italiane usano la Pillola : Sono sempre meno le italiane che usano la pillola: “Nel 2016 la percentuale di utilizzo della contraccezione orale, in media, era del 14% contro il 19% del 2010. E in alcune regioni, in particolare al Sud, si arriva anche al 7%”. Un dato lontano da quello di altri Paesi europei dove la percentuale è del 30-40%. Lo riferisce Anna Paoletti, docente di Ginecologia e Ostetricia all’Università di Cagliari, a Roma a margine ...

Crescita - Pil dell’Italia in frenata nel 2019 Bruxelles verso taglio delle stime a 0 - 2% : verso il taglio delle previsioni sulla Crescita dell’economia italiana nel 2019. La Commissione Ue giovedì 7 dovrebbe aggiornare al ribasso la stima sul Pil allo 0,2%, inferiore alle attese di Banca d’Italia (0,6%) e del governo Lega-M5S (0,6%-1%)

