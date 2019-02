Pil | Boccia | Governo non cerchi colpe

Pil : - Boccia : 'Il governo non cerchi colpe - se l'Italia reagisce lo spread si calma' : 'Siamo in presenza di tagli previsionali che, al di là dei decimali in più o in meno, evidentemente erano già da prevedere dato il rallentamento dell'economia globale e dato il rallentamento della Germania. Questo comporta il fatto che invece di perdere tempo a cercare le colpe, gli alibi e i complotti internazionali, l'Italia deve necessariamente ...

Pil : Boccia - governo passi a soluzioni : TORINO, 6 FEB - "Dopo un po' di mesi che si è al governo bisogna passare dalla fase delle colpe alla fase delle soluzioni". Lo ha detto il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia in una conferenza ...

Pil - Boccia : per rilancio aprire immediatamente i cantieri : Milano, 28 gen., askanews, - Per far ripartire la crescita del Pil occorre aprire immediatamente i cantieri e dare nuovo impulso al settore costruzioni. Lo chiede a gran voce il presidente della ...

Pil - Boccia : per rilancio aprire immediatamente i cantieri : "Occorre mettere mano a quello che abbiamo definito un piano B post manovra senza far ricorso al deficit e cominciare a prepararsi purtroppo a un rallentamento dell'economia globale che impatta anche ...

[Il retroscena] I Cinque Stelle fermano ancora Pillon : dopo l'affido condiviso bocciate le sue proposte per le famiglie : Per la cronaca, una misura in favore delle famiglie è stata comunque approvata. Il relatore della legge di Bilancio Paolo Tosato ha spiegato che, "governo e relatori", dopo aver riscontrato una "...

PD : Boccia - scuola Pilastro nuovo stato sociale - lavoro moderno senza Jobs Act : Qui di seguito vi proponiamo un nuovo comunicato stampa riguardante il PD. Il documento in questione proviene da Francesco Boccia, candidato alla segreteria del Partito Democratico. In questo comunicato Boccia esplica alcune proposte e giudizi su scuola e lavoro; soprattutto su quella realtà che, a dispetto del pensiero dell’ex premier Matteo Renzi, Boccia chiama senza mezzi termini ‘cattiva scuola’. Qui di seguito quanto ...

No ai figli «a metà» : anche la Cassazione boccia il ddl Pillon : di Daniela Missaglia S e anche la Cassazione entra nell'agone dei dubbi e delle perplessità generate dal disegno di legge Pillon, qualcosa vorrà pur dire? I giudici della Suprema Corte, a dirla tutta, ...

Dalla Tav alla crescita : il «partito del Pil» in campo a Torino. Boccia : «Pazienza quasi al limite» : La manifestazione nelle ex Officine Grandi Riparazioni. Rappresentata una dozzina di categorie produttive, tra loro gli industriali della Confindustria, gli artigiani di Cna e Confartigianato, il mondo delle coopetative, i commercianti, le imprese edili dell’Ance. Il presidente di Confindustria, Boccia: «Chi è contro l’industria è contro il Paese»...