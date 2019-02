Piazza Affari | seduta molto difficile per Fiat Chrysler

Piazza Affari : Unicredit sale verso 10 - 69 Euro : Ottima performance per l' istituto di credito , che scambia in rialzo del 2,73%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB , ad evidenza del fatto che ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari oggi attende i dati di Fca - Mps e Mediobanca - 7 febbraio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari oggi attende diversi dati. Anche le trimestrali di Fca, Mps, Mediobanca e altre società

Borse - Piazza Affari - +0 - 8% - stacca le rivali con le banche. Sprint di Unicredit : Proprio domani, tra l'altro, la Commissione europea diffonderà le nuove stime sull'economia del Vecchio Continente e dei diversi stati, prendendo atto del rallentamento registrato negli ultimi mesi. ...

Piazza Affari in rialzo - bene i bancari : Per quanto riguarda il mercato dei bond, il collocamento del nuovo trentennale da parte del Ministero dell'Economia ha registrato, a fronte di un importo collocato di 8 miliardi di euro, richieste ...

Piazza Affari maglia rosa in Europa : ... nel suo rapporto 2018 Article IV sull'economia italiana. La crescita in Italia "è rallentata, il rischio di una recessione è aumentato" e - spiega l'FMI - sebbene "gli stimoli fiscali programmati ...

Piazza Affari : in forte denaro Geox : Prepotente rialzo per l' azienda delle scarpe che respirano , che mostra una salita bruciante del 5,15% sui valori precedenti. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la ...

Piazza Affari : peggiora Ratti : In forte ribasso la big italiana del tessile , che mostra un disastroso -2,21%. La tendenza ad una settimana di Ratti è più fiacca rispetto all'andamento del World Luxury Index . Tale cedimento ...

Piazza Affari in lieve rialzo. Debole il resto d'Europa : Gira in positivo la seduta finanziaria di Piazza Affari mentre i listini azionari europei si mostrano deboli dopo il discorso sullo Stato dell'Unione del presidente americano Donald Trump . Cresce l'...

Piazza Affari : acquisti a mani basse su RCS : Prepotente rialzo per il gruppo editoriale , che mostra una salita bruciante del 3,91% sui valori precedenti. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello ...

Piazza Affari : seduta euforica per OVS : Rialzo per il leader dell'abbigliamento in Italia , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,80%. La tendenza ad una settimana di OVS è più fiacca rispetto all'...

Piazza Affari : Unicredit in rally : Grande giornata per l' istituto di credito , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,09%. Lo scenario su base settimanale di Unicredit rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa ...

Piazza Affari : andamento rialzista per Ascopiave : Balza in avanti il distributore di gas , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,85%. Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la ...

Piazza Affari : Banco BPM in forte calo : Si muove in profondo rosso la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,27% sui valori precedenti. L'analisi ...

Piazza Affari : scambi in forte rialzo per Inwit : Ottima performance per Inwit , che scambia in rialzo del 3,30%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è ...