Piano taglia-debito | riemerge ipotesi dismissioni immobili pubblici

Piano Battaglia (PA) : il Soccorso alpino sospende il servizio dopo 15 anni : “dopo quindici anni il Soccorso alpino e Speleologico Siciliano (SASS) sospende il servizio nel comprensorio di Piano Battaglia, finora garantito in virtù della convenzione con la Protezione civile della Città metropolitana di Palermo e svolto in stretta collaborazione con il personale della guardia medica dell’Asp, il 118, i carabinieri e il Corpo forestale“: lo si spiega in una nota. “Le squadre medicalizzate del SASS ...

Neve : nel fine settimana oltre 700 sciatori a Piano Battaglia : “Le buone condizioni della viabilità e dei parcheggi e le buone condizioni atmosferiche hanno favorito gli arrivi” nel fine settimana, spiega Piano Battaglia srl. “Si stima che siano giunte circa 600 autovetture private e 40 pullman che hanno portato oltre tremila persone“. Gli impianti di risalita hanno funzionato a pieno regime facendo registrare circa 700 sciatori con picchi di presenze nella giornata di sabato. Il ...

Montagna : 2 interventi del Soccorso Alpino nel fine settimana a Piano Battaglia : 1/4 ...

Montagna - Sicilia : incidenti in pista a Piano Battaglia - Soccorso Alpino in azione : Sono stati 6 gli interventi effettuati nel fine settimana a Piano Battaglia dai tecnici del Soccorso Alpino e speleologico Siciliano in virtù della convenzione con la Protezione civile della Città metropolitana di Palermo per garantire l’assistenza e il Soccorso nel comprensorio di Piano Battaglia nei fine settimana durante il periodo di innevamento. Le squadre medicalizzate della Stazione Palermo-Madonie del CNSAS hanno lavorano in ...

Piano Battaglia - condizioni proibitive : -10°C e 80cm di neve - la seggiovia della Mufara si ferma per un test di evacuazione [FOTO e VIDEO] : 1/11 ...

Maltempo : strade provinciali di Piano Battaglia liberate dalla neve : Su richiesta della Protezione Civile Regionale, Anas è intervenuta per liberare dalla neve le strade provinciali di Piano Battaglia, località sciistica nel comune di Petralia Sottana, in provincia di Palermo. Ripristinata la percorribilità. Le squadre di Anas hanno operato sulle strade provinciali 54 e 119 mediante mezzi spazzaneve muniti di vomero e retrostante spargisale. L’intervento si è concluso nella tarda serata di ieri consentendo ...

Piano Battaglia - Protezione civile e Cnsas in servizio per l’Epifania : un vademecum per la sicurezza in ambiente innevato : La Protezione civile della Città metropolitana di Palermo e il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico hanno rinnovato la convenzione per garantire l’assistenza e il soccorso nel comprensorio di Piano Battaglia fin da domenica prossima, festa dell’Epifania, e nei fine settimana durante il periodo di innevamento. Le squadre medicalizzate della Stazione Palermo-Madonie del Cnsas lavoreranno in stretta collaborazione con la ...

