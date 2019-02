Pesante sul mercato di Piazza Affari Banca Popolare di Sondrio

Wall Street chiude Pesante sulle voci di escalation Usa-Cina sui dazi : Il rallentamento dell'economia italiana, in più, potrebbe rendere più complicata la situazione degli istituti di credito, già alle prese con la riduzione di crediti in sofferenza. Oggi, comunque, ...

"Adrian" - l'accusa Pesante di Striscia sulla serie : Striscia La Notizia piomba come un falco su "Adrian" il cartoon di Adriano Celentano: "Poco originale, ha copiato una battuta". Ficarra e Picone mostrano la clip in cui Nino Frassica sul palco del ...

'Adrian' - l'accusa Pesante di Striscia sulla serie : Striscia La Notizia piomba come un falco su "Adrian" il cartoon di Adriano Celentano: "Poco originale, ha copiato una battuta". Ficarra e Picone mostrano la clip in cui Nino Frassica sul palco del ...

Wall Street chiude Pesante sulle voci di escalation Usa-Cina sui dazi : Le Borse europee hanno chiuso in rosso, (Milano la peggiore) sotto la preoccupazione del rallentamento globale, dopo la revisione delle stime dell'Fmi. In più il commissario Ue, Moscovici, ha preannunciato un taglio delle previsioni sul pil europeo e italiano da parte di Bruxelles. A Piazza Affari Tim ha perso il 6%. Deboli anche le banche. Euro/dollaro e spread poco mossi, giù il petrolio...

Allerta Meteo - nuovo Pesante avviso della Protezione Civile : venti forti sull’arco alpino [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Un nuovo impulso perturbato in arrivo dal nord Europa interesserà l’Italia, investendo per prime le regioni alpine con venti forti sulle vette e sulle vallate esposte. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni ...

Gelo e neve sull'Europa centrale : situazione Pesante in Austria : Negli ultimi giorni freddo e nevicate fino in pianura hanno interessato le nostre regioni centro-meridionali e in particolare il versante adriatico, lasciando a secco il Nord Italia, che ha visto...

Pesante sul mercato di Londra Rio Tinto : Aggressivo avvitamento per il Gruppo minerario anglo-australiano , che tratta in perdita del 3,22% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Rio Tinto rileva un allentamento della ...

Pesante sul mercato di New York Duke Realty : Ribasso scomposto per Duke Realty , che esibisce una perdita secca del 5,83% sui valori precedenti. L'andamento di Duke Realty nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore forza relativa ...

RISULTATI SERIE C / Classifiche aggiornate : stop Pesante per la Triestina! Diretta gol live score : RISULTATI SERIE C: Classifiche aggiornate, Diretta gol live score dei gironi A e B. Il Pordenone capolista va a Gorgonzola per la diciottesima giornata.