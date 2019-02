Personale Ata 2019 | aggiornamento graduatorie e punteggio | quando si fa

Pensioni - scuola : domande entro fine febbraio per docenti e Personale Ata : L’Inps ha da qualche giorno aperto la possibilità di presentare le domande per la quota 100 con tanto di circolare esplicativa circa il meccanismo da adottare. Dal 4 febbraio invece, si possono presentare le domande di quota 100 per il comparto scuola. Anche in questo caso, le procedure sono state spiegate da una circolare, stavolta a cura del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, il Miur. In questo particolare comparto della Pubblica ...

Pensioni ultime notizie : simulazione Quota 100 per docenti e Personale Ata : Pensioni ultime notizie: simulazione Quota 100 per docenti e Personale Ata simulazione Quota 100 2019 Sono aumentate le possibilità di pensionamento per i docenti e per il Personale Ata con l’approvazione definitiva di Quota 100. Sulle Pensioni ultime notizie riportano ancora l’attesa della pubblicazione del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 17 gennaio in Gazzetta Ufficiale. A seguito della quale si attenderà a sua ...

Personale Ata e docenti : 260 mila posti nel 2019 - il report : Personale Ata e docenti: 260 mila posti nel 2019, il report Assunzioni docenti a Ata 2019, i posti Secondo un recente rapporto della Cgil nel 2019 si libereranno 244.181 posti nel mondo della scuola. Nello specifico, stando ai calcoli del sindacato, circa 120mila potrebbero essere i pensionamenti in caso di approvazione di Quota 100; a ingrossare la cifra complessiva, innanzitutto, 32.217 liberi per docenti in organico di diritto e 56.654 ...

Personale Ata - mobilità : incontro al Miur : La FLC CGIL ritiene che, parlando delle procedure di mobilità, ci siano ancora degli aspetti che necessitano di essere approfonditi. Per questo motivo, di concerto con le altre sigle sindacali confederali, è stato chiesto al Miur di tornare nuovamente ad un tavolo per parlarne. In merito all’attivazione delle procedure selettive di mobilità professionale riservata al Personale ATA, i Sindacati Confederali unitariamente, hanno chiesto un ...

Personale Ata 2018 : graduatoria I e III fascia - quando scatta la cancellazione : Personale Ata 2018: graduatoria I e III fascia, quando scatta la cancellazione cancellazione graduatoria I e III fascia, quando avviene In generale, quando si procede all’ inserimento di un membro del Personale Ata nelle graduatorie permanenti utili per l’ immissioni in ruolo – dunque, quest’ ultimo passa nella prima fascia delle graduatorie di circolo o istituto – si procede anche alla cancellazione dello stesso ...

Pensioni e quota 100 per il Personale docente e Ata : Il personale docente e Ata che intenda usufruire della possibilità di andare in pensione potrà fare domanda a partire da domani, lunedì 4 febbraio. Questo grazie alla circolare congiunta Miur-INPS diramata il 1 febbraio contenente le disposizioni per la cessazione dal servizio del personale docente e Ata dal 1° settembre 2019. Il decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, consente di andare anticipatamente in pensione con la novità di quota 100 (62 ...

Personale Ata e docenti 2018 : modifica orario - cosa deve fare la scuola : Personale Ata e docenti 2018: modifica orario, cosa deve fare la scuola orario Personale Ata e docenti: modifiche e informazioni utili I criteri e le modalità dell’ organizzazione del lavoro per il Personale scolastico (docenti e Ata) sono – in base all’ articolo 6, comma 2, lettera M, del Contratto Nazionale – oggetto di contrattazione integrativa di istituto. Stessa cosa per quanto riguarda i criteri e le modalità ...

Personale Ata 2019 : falso titolo di studio - cosa accade : Personale Ata 2019: falso titolo di studio, cosa accade titolo studio falso del Personale Ata Falsi attestati e diplomi per accedere a un posto nella scuola; sotto la lente di ingrandimento non solo diversi membri del Personale Ata ma anche dei docenti. Personale Ata: lo scandalo dei punteggi gonfiati Da tempo gli organi competenti stanno effettuando delle verifiche su chi ha ottenuto delle supplenze, cioè sull’effettivo possesso dei titoli ...

Pensione : quota 100 per docenti e Personale Ata : Il 17 gennaio 2019 il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto legge “quota 100“. Il 25 gennaio ha ricevuto il visto della Ragioneria dello Stato e in seguito trasmesso alla Presidenza della Repubblica per la ratifica. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento è prevista in serata di oggi 28 gennaio, ultimo passaggio per avviare l’iter parlamentare a partire dal Senato. Si sono cosi ampliate le possibilità di ...

Personale Ata : abilitazione da III a I fascia - come si può accedere : Personale Ata: abilitazione da III a I fascia, come si può accedere abilitazione I fascia Ata 2018-2019 Il Personale Ata è classificato in tre fasce: I fascia, II fascia, III fascia. Vediamo di seguito come si compongono e chi fa parte delle singole fasce. Ricordiamo che le scuole, in alcuni casi, hanno già nelle prime settimane dall’ avvio dell’ anno scolastico esaurito le chiamate da prima e seconda fascia del Personale ausiliario. Di ...

