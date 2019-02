Perché con il “metodo giapponese” la Bce può far aumentare del 5% gli utili

Sanremo 2019 - rivolta contro gli abiti di Virginia Raffaele : "Ma Perché la vestite così?" : Pochi secondi dall'ingresso in scena di Virginia Raffaele e Claudio Bisio e sulla seconda serata del Festival di Sanremo si è scatenata la rivolta dei telespettatori. Sui social in tanti hanno criticato la scelta del look fatta per i due conduttori al fianco di Claudio Balgioni, entrambi vestiti di

Padova - bimba scossa e uccisa a 9 mesi Perché piangeva : condannato il cugino della madre : È stato condannato a 18 anni Eughenii Tripadus, il ventisettenne moldavo che nel 2016 uccise, scuotendola violentemente, la figlia di una cugina che gli era stata affidata mentre i genitori erano al lavoro. Il fatto accadde a San Martino di Lupari, nella provincia di Padova. La piccola Yara aveva 9 mesi.Continua a leggere

Gigi Hadid ha spiegato Perché non si sente in competizione con sua sorella Bella : ... si è messa a nudo e ha parlato del perché sia contro Trump , della sua famiglia e del rapporto con la sorella Bella , che come lei è tra le top model più pagate al mondo . Visualizza ...

Al Bano Carrisi - l'attacco brutale a Macron : "Perché bisogna convincere il governo" : Al Bano Carrisi, nelle vesti di imprenditore vinicolo, è un attivo sostenitore del Made in Italy, e da quando ha ricevuto il sostegno del ministro Salvini sull'esportazione in Cina del vino italiano, non le manda certo a dire ai concorrenti francesi. Così, con "parole da ministro", ha lanciato una "

Sanremo 2019 - Al Bano si candida : "Io prossimo conduttore - Perché no?" : Chissà se un giorno succederà davvero. Dopo Baglioni, Al Bano. Sanremo rivela sempre delle sorprese e in fondo è stata la stessa direttrice di Rai1, Teresa De Santis, a dire che per la 70esima edizione del Festival bisognerà inventarsi qualcosa di nuovo.Beh, oggi un'idea - per ora solo questo, niente di più - l'ha data Al Bano Carrisi. "Se mi piacerebbe condurre Sanremo? Ho sempre detto di no perché è una fatica immane, ma se mi alleno bene ...

Al Bano : 'Condurre Sanremo? Se mi alleno bene Perché no' : ... le due donne più importanti nella vita del cantante? 'Sarebbe una bella idea' ha detto Al Bano 'ma non è fattibile, perché ognuno resta nel suo mondo e nella sua cultura, ed è giusto che ognuno ...

Tajani : minacciato Perché contro Maduro : 17,18 Il presidente dell'Europarlamento Tajani annuncia di aver "ricevuto più volte minacce di morte per aver attaccato Maduro". "Da sempre mi batto in difesa del popolo venezuelano contro la dittatura comunista di Maduro! Le minacce non mi spaventano, continuerò a combattere per la libertà e la democrazia", scrive Tajani su Twitter.

Sanremo - Baglioni svela il mistero : "Con Pravo non partiva la musica Perché pianista era in bagno" : Ieri sera, nel corso della prima puntata del Festival di Sanremo, Patty Pravo è saltata su due piedi per colpa di alcuni problemi tecnici. Un momento di forte tensione e imbarazzo, momento nel quale ...

Silvio Berlusconi - la rivelazione su Paolo Savona : "Tempesta in arrivo. Ecco Perché se ne è andato" : Quella di Silvio Berlusconi è una inquietante insinuazione: secondo il Cavaliere "Matteo Salvini ha delegato la politica economica a Luigi Di Maio, la tempesta si sta avvicinando e persino Paolo Savona ha deciso di defilarsi". Insomma, a quanto riporta il Corriere della Sera, l'ormai ex ministro non

Bisio e la gaffe con Bocelli : "Ecco Perché l'ho salutato" : "So che posso fare di meglio, sto facendo un'autocritica.... Peggio di così non posso fare dopo aver salutato con la mano Bocelli".Claudio Bisio parla della gaffe con Andrea Bocelli, che ha salutato soltanto con la mano, senza pronunciare nessuna parola. Quando il tenore è stato accompagnato al centro del palcoscenico, il conduttore era a ridosso della platea e non guardava il palco. "Io sapevo che doveva entrare con il figlio Matteo e quindi ho ...

Avvocato 27enne : "Denuncio i miei genitori Perché mi hanno fatto nascere senza consenso" : Invece no: "amo , i miei genitori, ndr, , ma so che mi hanno messo al mondo per la loro felicità. La mia vita è fantastica, ma non vedo perché dovrei dare la vita a qualcuno costringendolo a farsi un'...

Spread Btp Bund : perchè conviene prepararsi ad un nuovo aumento : Se i segnali che arrivano dall'Eurozona, contro la quale l'Italia si è imbarcata in una guerra, non sono positivi, quelli che giungono dal mondo non sono da meno. A novembre 2018, infatti, il ...

Perché Matteo Salvini non ha nessun diritto di vestirsi con le divise delle forze dell’ordine : Nell'esposto presentato da Andrea Maestri sono elencate le violazioni della legge commesse da Matteo Salvini, quando indossa le divise delle forze dell'ordine. "Atti di disprezzo della legge da bullo, ma che di fronte ai processi scappa, chiedendo l'assoluzione al Movimento 5 Stelle. Che, peraltro, tace sul ministro in divisa che viola le Istituzioni", ha commentato Pippo Civati.Continua a leggere