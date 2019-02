Per Telefono Azzurro è urgente una legge per verificare (davvero) l'età sui siti porno : Hai più o meno di 18 anni? Lo avranno capito anche i minorenni che per accedere ai siti pornografici basta rispondere “sì”. Ecco perché Telefono Azzurro chiede l'introduzione di una legge per verificare (davvero) l'età di chi si connette. Lo fa con un appello di Ernesto Caffo, presidente dell'associazione, e con una petizione su Change.org. Un intervento “urgente” Secondo una ricerca Telefono Azzurro – Doxa Kids, il 50% dei minorenni afferma ...

Il telefono diventa un traduttore Per i non udenti : Un'app trasforma i telefonini in uno strumento che permette di far conversare in diretta le persone non udenti chi non conosce il lingiaggio dei segni e in qualsiasi situazione, anche a tavola o al ...

Motorola RAZR v3 - possibile ritorno in veste “smart” Per il celebre telefono a conchiglia grazie ai display pieghevoli : Il Motorola RAZR v3 è stato uno dei cellulari più iconici degli anni 2000, grazie ad un design in grado di distinguerlo in modo netto dagli altri prodotti allora sul mercato mantenendo però lo stile “clamshell” (a conchiglia) dei più celebri dispositivi del marchio americano a partire dallo StarTAC; nato per contrastare il crescente predominio di Nokia in quel periodo, il v3 ha venduto oltre 130milioni di esemplari in tutto il ...

Addio al cellulare in classe : la proposta di legge Per vietare l’uso del telefono a scuola : Nella proposta di legge per introdurre l'educazione civica a scuola potrebbe essere inserito anche il divieto di usare i cellulari, per alunni e insegnanti, all'interno delle classi. Nello specifico, l'ex ministro Gelmini propone il divieto di utilizzare "telefoni mobili e altri dispositivi di comunicazione elettronica all'interno delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e di secondo grado".Continua a leggere

Taranto - bimba di 2 mesi non respira : oPeratore 118 spiega alla mamma al telefono come salvarla : Il “miracolo della Befana” a Taranto. “Correte, mia figlia non respira più, sta morendo”, con queste parole una mamma si è rivolta all’operatore del 118 di turno alle 13 nel giorno dell’Epifania. La piccola mentre prendeva il latte era diventata cianotica e aveva smesso di respirare. L’infermiere a telefono ha spiegato ai genitori cosa fare per salvarla.Continua a leggere

Senza telefono e internet Per sette mesi : ottiene 4mila euro di danni : Una migrazione fallita e due compagnie telefoniche che continuavano a rimpallarsi le responsabilità. L'utente ha deciso di...

Senza telefono e internet Per sette mesi : avrà diritto a un risarcimento di 4mila euro : Una migrazione fallita e due compagnie telefoniche che continuavano a rimpallarsi le responsabilità. Un cittadino di...

Barletta - costringe l'ex compagna a prostituirsi e la Perseguita al telefono : arrestato 54enne : A Canosa di Puglia un uomo impediva alla donna anche di assumere le medicine di cui aveva bisogno. E' stata lei, dopo mesi di persecuzione, a confidarsi con un'amica

Elenco del telefono - quanto costa e cosa fare Per non pagarlo più : Sono ancora tanti gli italiani che pagano per questo servizio che con il passare del tempo è diventato sempre meno utile

Come saPere se un telefono è acceso senza chiamare : Se state provando a telefonare più volte una persona ma risulta sempre irraggiungibile, allora sicuramente vi interesserà scoprire Come sapere se un telefono è acceso senza chiamare. Nelle prossime righe, vi elencheremo una serie di leggi di più...

I dipendenti di Facebook usano un secondo telefono Per parlare liberamente tra loro : L'inchiesta di Buzzfeed parla di una situazione interna di grande tensione, con fazioni pro e contro Zuckerberg. "Queste persone sono sotto assedio da 600 giorni. Sono stanche e irritabili. C'è un crescente senso di paranoia"

Sostituito solo il display verde su Huawei Mate 20 Pro o anche il telefono? EsPerienze utenti non tutte positive : Il caso del display verde sul Huawei Mate 20 Pro continua a tenere banco. L'Italia, solo nell'immediato, sembrava non essere interessata dai casi di schermi difettati con aloni verdi per il top di gamma ma in un secondo momento non pochi acquirenti della penisola hanno pure fatto notare all'assistenza del brand l'anomalia riscontrata. Si sta provvedendo alla reale sostituzione dello smartphone o solo della componente che non funziona a ...

Spataro - Salvini : “Non ho ancora capito cosa ho fatto saltare. OPerazione era conclusa - ho le prove sul telefono” : “Quando c’è un’iniziativa riservata mi si scrive ‘aspettiamo a dirlo’ e io aspetto. Non ho ancora capito come ho fatto saltare l’Operazione, come dice Spataro. Forse non sto simpaticissimo a Spataro, forse si è alzato male. La Polizia mi ha confermato che l’Operazione era finita, ho il messaggio sul telefono”. Così il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, in merito allo scontro ...

Wind Family Protect e Smart Refresh Per proteggere e cambiare il telefono ogni anno : Wind Family Protect è una nuova applicazione che permettere di proteggere e monitorare traffico e spostamenti di uno Smartphone a scelta. Il ritorno di Smart Refresh consente invece di cambiare telefono ogni 29 mensilità senza pagamento della rata finale. L'articolo Wind Family Protect e Smart Refresh per proteggere e cambiare il telefono ogni anno proviene da TuttoAndroid.