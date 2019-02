Per Bruxelles possibile recessione prolungata in Italia Il Governo non ci crede

Bruxelles potrebbe volere indietro i fondi Per la Tav. Toninelli va dritto : 'autostrade solo pubbliche' : Dalla Commissione europea arriva un avvertimento all'Italia per lo stato di incertezza sulla realizzazione della Torino-Lione: "Non possiamo escludere, se ci sono ritardi prolungati, di dover chiedere ...

Lobbisti a Bruxelles : l'Italia al 5° posto Per numero d'iscritti che influenzano il processo legislativo comunitario. : Sulla base di un grafico pubblicato dal 'SonnatgsBlick', su 259 entità svizzere registrare a Bruxelles, 118 rappresentano il mondo imprenditoriale. Vi sono rappresentate società come Novartis, con 14 ...

Brexit - Per Theresa May è il giorno del “Piano B”. Ue : “Non cercate a Bruxelles le risposte - ora tocca a Londra” : A Londra è il giorno del Piano B. Dopo la sonora bocciatura del primo accordo di divorzio per Brexit, bocciato con 230 voti di scarto, la premier britannica Theresa May si appresta a presentare una seconda bozza di accordo, sperando che l’aula approvi. La sua intenzione pare sia di riproporre il piano originario con l’impegno a cercare di aggirare la questione del backstop (il meccanismo vincolante di garanzia teorica imposto dall’Ue per ...

Belgio : 12.500 giovani alla marcia Per il clima a Bruxelles : Oggi per le strade di Bruxelles hanno sfilato circa 12.500 giovani, in occasione della 2ª edizione della marcia per il clima “Youth for climate” lanciata da alcuni studenti fiamminghi a favore di una politica climatica più ambiziosa. La scorsa settimana alla marcia avevano partecipato 3mila persone e oggi si sono uniti anche studenti francofoni. L'articolo Belgio: 12.500 giovani alla marcia per il clima a Bruxelles sembra essere il ...

Belgio : crolla ponte nella Periferia di Bruxelles : E’ crollato, alla periferia di Bruxelles, un ponte sul canale di Willebroeck, a Grimbergen: le cause sono ancora in corso di accertamento. La notizia è stata riportata dal quotidiano Het Nieuwsblad e confermata dalla polizia locale. “Non ci sono stati feriti, ma il danno è stato ingente“, ha riferito la polizia. “Le conseguenze per la navigazione e il traffico stradale sono drammatiche“. Nel crollo sarebbe rimasta ...

Caos Brexit - Merkel : «C’è tempo Per negoziare». Ma Bruxelles : «No modifiche all’accordo» : La cancelliera in soccorso della leader britannica all’indomani della disfatta in Parlamento, prima del voto di fiducia di stasera

Brexit - tra 24 ore il Parlamento Uk vota l’accordo. E Bruxelles pensa a una “terza via” : più tempo Per negoziare : Mancano ormai meno di 24 ore al voto della Camera dei Comuni sull’accordo tra governo britannico e Unione europea sull’uscita del Regno Unito dall’Ue. Meno di 24 ore in cui la premier Theresa May dovrà decidere la prossima mossa da compiere per limitare i danni, sia per il Paese che per il suo futuro politico, di una quasi certa bocciatura del Parlamento. Le strade da percorrere per la leader dei Conservatori sembrano essere soltanto due, ...

Ecco Perché il salvataggio di Carige adesso passa da Bruxelles : Il caso Carige potrebbe complicarsi, e non poco,. L'esecutivo per mettere in atto il piano di salvataggio per l'istituto di credito ligure dovrà informare l'Antitrust Ue e successivamente ottenere l'...

Di Maio vola a Bruxelles Per firmare il manifesto contro le destre estreme. Così il M5S sfida la Lega : Lega e M5S sono uniti al governo in Italia, mentre alle elezioni europee si presenteranno ben distinti. E si annunciano già scintille. Subito dopo l'Epifania, il 7 o l'8 gennaio, la data è in via di ...

Di Maio torna a Bruxelles Per sponsorizzare il "Manifesto dei sette" : Si lavora per la rimonta e per arginare la Lega. La prima tappa del 2019 è infatti Bruxelles. E' qui, dopo aver trascorso un paio di giorni nelle zone del bellunese colpite dal maltempo, che Luigi Di Maio tornerà già all'inizio della prossima settimana per discutere e a ultimare il "Manifesto dei sette". Manifesto che vuole essere anti-Salvini e contro le destre estreme, che mira a riformare l'Eurozona, a scardinare l'asse ...

Matteo Salvini : “SPero sia l’ultima manovra con il veto di Bruxelles” : "Io spero che questa sia l’ultima manovra con una lunga e complicata trattativa con Bruxelles, spero che quel potere di veto sia superato. Ma non tutto il male vien per nuocere", ha dichiarato il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini in un'intervista concessa al Corriere della Sera.Continua a leggere

"Ora il Cambiamento a BruxellesManifesto e alleanze Per un'Ue diversa" : Dal bilancio del semestre alle priorità future, dai rapporti con la Lega a un'Europa dei cittadini "senza destra sovranità né sinistra": su Affaritaliani.it la prima intervista del vicepremier Luigi Di Maio dopo la manovra Segui su affaritaliani.it