Pensioni quota 100 | in provincia di Ragusa 137 istanze

Pensioni ultima ora : Quota 100 specchietto per le allodole - rabbia Landini : Pensioni ultima ora: Quota 100 specchietto per le allodole, rabbia Landini Pensioni ultima ora: l’ultimo attacco al Governo in materia previdenziale arriva dal nuovo segretario della Cgil Maurizio Landini. Il successore di Susanna Camusso in assoluta continuità con la posizione espressa dai suoi colleghi rappresentanti sindacali, come ad esempio Roberto Ghiselli, ha criticato l’impostazione della riforma approvata ...

Riforma Pensioni - Quota 41 prossimo obiettivo : intesa tra Lega e M5S - ma non sui tempi : Il famigerato meccanismo della Quota 100 è in vigore da pochi giorni ed è stato subito un successo visto il gran numero di domande presentati agli sportelli Inps da parte di tutti quei lavoratori che hanno raggiunto i requisiti dei 62 anni di età anagrafica unitamente ai 38 anni di versamenti contributivi. Il primo passo per superare la tanto odiata Riforma Fornero è stato compiuto e il nuovo esecutivo giallo-verde starebbe puntando ad una ...

Pensioni - Quota 100 non basta per i sindacati : obiettivo incrementare numero beneficiari : Quota 100 è un’opportunità per chi ha carriere continue ed è un ulteriore passo in avanti per reintrodurre la flessibilità in uscita, ma non basta. Lo hanno detto all’unisono in audizione al Senato le tre principali sigle sindacali: Cigl, Cisl e Uil. Ma in cosa pecca (secondo le parti sociali) la Quota 100 e quali potrebbero essere le modifiche migliorative da apportare al decreto, affinché la riforma Pensioni 2019 possa divenire maggiormente ...

Pensioni flessibili - Salvini : 'Penalizzazioni con quota 100? Falso' : Dal Ministro dell'Interno Matteo Salvini arriva una nuova presa di posizione in merito alle nuove Pensioni anticipate tramite quota 100 ed al dibattito che si è sviluppato circa la riduzione dell'assegno. Il nodo del contendere è l'importo erogato dall'Inps con il ricorso al prepensionamento rispetto alla maturazione dei criteri ordinari di quiescenza. Un tema che risulta al centro dell'attenzione visto l'elevato interesse verso la nuova opzione ...

Pensioni quota 100 - ecco le province che presentano più richieste : L’Aquila prima - Milano settantesima : Se si guarda la cartina della Penisola, che la società Gpf ha costruito sulla base dei dati forniti il 4 febbraio dall’Inps (numero delle domande presentate in ogni provincia per quota 100) salta all’occhio, ad esempio, che le province della Sicilia occupano le primissime posizioni. Quelle del Nord, tra cui Milano e Torino sono in coda nelle richieste (rispettivamente settantesima e 87esima)...

Pensioni - scuola : con Quota 100 potrebbero aumentare trasferimenti e supplenze : Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il decreto Quota 100, che introduce, tra le nuove misure approvate dal nuovo Governo, l’anticipo del diritto di pensione rivolto a chi ha i contributi e l’età per accedere alla nuova forma previdenziale. Ricordiamo che Quota 100 fa riferimento ai lavoratori i quali, sommando almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi versati, arrivano alla Quota richiesta. Quota 100: speranza ...

Pensioni : Coldiretti - almeno 4 mila i padovani coinvolti in quota 100 : Padova, 6 feb. (AdnKronos) - "quota 100, ci siamo. I lavoratori che ritengono di avere i requisiti per la pensione si sono presentati a decine agli sportelli per ottenere informazioni e inoltrare le prime domande. Si stima che nella nostra provincia possano essere circa 4.000 i cittadini che potrebb

Pensioni - Tito Boeri : 'Il costo di Quota 100 sulle generazioni future' : "Il grosso del costo della Quota 100 graverà sulle generazioni future", a spiegarlo è il Presidente dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale Tito Boeri non proprio soddisfatto dell'entrata in vigore del meccanismo ideato dal segretario federale della Lega Matteo Salvini e varata alcune settimane fa dal Governo Conte. A margine dell'audizione in Commissione Lavoro al Senato, infatti, l'economista ha spiegato che il debito potrebbe ...

Pensioni : la Quota 100 tocca le 22000 pratiche - in Senato superate le pregiudiziali : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 6 febbraio 2019 vedono ancora una volta protagonista la Quota 100. L'Inps ha infatti comunicato i nuovi dati sulle domande ricevute, evidenziando che queste ultime hanno rasentato le 22mila unità. Nel frattempo dai sindacati si sottolineano le potenzialità della misura per rimettere in moto il turn over generazionale sia nel settore privato che nella pubblica amministrazione. Mentre nella discussione del ...

Pensioni ultime notizie : dopo Quota 100 parte Quota 41 per tutti? : Pensioni ultime notizie: dopo Quota 100 parte Quota 41 per tutti? Il vicepremier Matteo Salvini ne ha parlato spesso, dichiarando che l’obiettivo finale è Quota 41 per tutti. Lo stesso ha fatto il ministro delle Politiche Sociali Luigi Di Maio. Sul tema Pensioni ultime notizie rilanciano la misura definitiva, ovvero quella che consentirà di andare in pensione con 41 anni di contributi, indipendentemente dall’età anagrafica (ma sarà poi ...

Pensioni ultime notizie : Fornero “Quota 100 non cancella la mia Riforma” : Pensioni ultime notizie: Fornero “Quota 100 non cancella la mia Riforma” Elsa Fornero contro i “proclami” del governo Sul tema Pensioni ultime notizie riportano le dichiarazioni dell’ex ministro del Welfare del governo Monti, Elsa Fornero, presente a una serata organizzata a Civitanova Marche dall’associazione Cittadini in cammino. L’ex ministro del Lavoro ha colto l’occasione per spiegare come Quota 100 non sia in realtà una ...

Pensioni - sindacati contro il governo : quota 100 penalizza i lavoratori del Sud e le donne : La norma sull'accesso alla pensione anticipata con quota 100 penalizza i lavoratori del Sud e le donne perch difficilmente riescono a totalizzare almeno 38 anni di contributi. I sindacati hanno ...

Pensioni : Quota 100 e Ape Sociale - il Pd mira a nuovi emendamenti per allargare la platea : "Quota 100 avrà successo: si tratta di una misura che non va solo a vantaggio delle imprese, ma anche ai lavoratori che aspirano ad andare in pensione". Lo ha spiegato l'ex Presidente della Commissione Lavoro alla Camera Cesare Damiano dopo che l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha diramato i dati sulle domande presentate per il pensionamento con il sistema delle quote. Damiano favorevole a Quota 100 Un vero e proprio successo ottenuto ...

