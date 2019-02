Parigi richiama l' ambasciatore come nel ' 40 | Da Roma attacchi senza

Lite Italia-Francia. Viminale : ‘Gendarmi rallentano treni italiani’. Parigi richiama ambasciatore : ‘Attacchi senza precedenti’ : La Francia ha richiama to l’ ambasciatore a Roma Christian Masset “per consultazioni”. La decisione è arrivata dopo l’accusa rivolta in mattinata a Parigi dal ministero dell’Interno italiano, secondo cui sempre più frequentemente gli agenti della polizia doganale francese salgono a bordo dei treni italiani, a Modane, per operazioni di controllo che tengono fermi i convogli. Il risultato sono forti ritardi che ...

Parigi richiama l'ambasciatore : "Da Italia mancanza di rispetto" : Dopo le nuove accuse da parte dell'Italia che si lamenta come i gendarmi continuino le loro incursioni in confine Italiano ritardo spesso la circolazione dei treni, la Francia ha deciso di richiamare il suo ambasciatore a Roma.Una scelta dovuta "agli attacchi senza precedenti del governo Italiano", dicono dal ministero degli Esteri di Parigi, "La campagna per le elezioni europee non può giustificare la mancanza di rispetto per ogni popolo o la ...