Papa Francesco | senza reinserimento la pena in carcere non serve

Venezuela - ultime notizie : Guaidò a Sky TG24 : 'Sarò felice di ricevere Papa Francesco' - : Intervista al Presidente autoproclamato: "Faccio un appello affinché tutti quelli che possono aiutarci possano collaborare per la fine dell'usurpazione, per un governo di transizione, e a portare a ...

«Papa Francesco - diventa vegano». L'appello di Genesis - 12 anni - diventa un caso : ... in piedi sopra una valigia usata a mo' di pedana per guadagnare i centimetri necessari ad arrivare al microfono sul podio, e riuscire a spiegare come salvare il mondo cambiando alimentazione. «Ho ...

Papa Francesco : celebrazione di San Paolo VI il 29 maggio di ogni anno - Sky TG24 - : Bergoglio, "accogliendo le petizioni e i desideri del Popolo di Dio", ha disposto che la celebrazione sia iscritta nel Calendario romano generale per rendre omaggio "alla santità di vita di questo ...

1 milione di dollari in beneficenza se Papa Francesco diventa vegano. La curiosa proposta di un'attivista 12enne : Per tutti i cristiani il periodo di Quaresima è un tempo di rinunce e di preparazione spirituale verso la Pasqua. Papa Francesco non è di certo esente da queste rinunce, ma la proposta che è arrivata al Pontefice è sicuramente curiosa. L'attivista vegana 12enne Genesis Butler ha promesso di donare in beneficenza 1 milione di dollari se Bergoglio accetta di diventare vegano per la Quaresima. All'iniziativa hanno ...

Papa Francesco ad Abu Dhabi - stavolta la notizia non sono i discorsi ma un documento : Per una volta l’evento più importante di un viaggio Papale non sono i discorsi del pontefice, ma i fogli di un documento che apre nuovi orizzonti nei rapporti tra cristiani e musulmani. Non è redatto nello stile della diplomazia internazionale, quando si fissano punti di comune interesse: un po’ come nella dichiarazione congiunta sottoscritta all’Avana nel 2016 da Francesco e Kirill a nome della Chiesa cattolica e del Patriarcato di tutte le ...

Papa NEGLI EMIRATI ARABI/ Francesco e l'islam - un abbraccio senza rinunciare a nulla : Il Pontefice non ha ceduto sulla propria identità e ha saputo costruire nuovi ponti. Pur consapevole che le resistenze saranno ancora molte

«Un milione di dollari a Papa Francesco se sceglie Quaresima vegana» : Nella sua lettera, descrive i legami tra cambiamenti climatici e inquinamento, racconta quanto l'agricoltura animale contribuisca alla fame nel mondo, all'estinzione delle specie selvatiche e alla ...

Papa Francesco : 'Venezuela - se lo chiedono sono pronto a mediare' : Anche nel mondo islamico ci sono diversi pareri, alcuni più radicali. Anche loro avranno discrepanze che non conosco. Il cammino con i musulmani è un processo e i processi maturano come i fiori e la ...

Abusi sulle suore da parte di preti/ Papa Francesco "impegno a fare molto di più - seguo esempio Benedetto XVI" : Papa Francesco dal viaggio negli Emirati Arabi Uniti: 'problema delle suore abusate dai preti esiste. Mi impegno a fare di più: seguo esempio Benedetto XVI'

Papa Francesco : 'Faremo di più contro gli abusi sulle suore da parte dei preti' : Gli abusi sessuali a danno delle suore da parte di chierici sono "un problema" nella Chiesa, su cui già si interviene, sospendendo i colpevoli, ma su cui "bisogna fare di più, anche sciogliendo ...

Il vero successo del viaggio di Papa Francesco ad Abu Dhabi : Roma. I 120 mila cattolici che martedì mattina hanno partecipato alla prima messa all’aperto celebrata da un Papa nella penisola arabica sono la dimostrazione evidente del successo del viaggio di Francesco ad Abu Dhabi. Più che i discorsi solenni e le firme davanti ai flash dei fotografi, è la prese

Venezuela ultime notizie - Papa Francesco : sì mediazione se chiesta da ambo le parti - Sky TG24 - : Il Pontefice ha detto di non aver ancora letto la lettera inviatagli da Nicolas Maduro, ma "vedremo come si può fare". L'erede di Chavez ai microfoni di Sky TG24 aveva confermato di aver scritto a ...

Papa Francesco : "Gli abusi sulle suore sono un problema - bisogna fare di più" : L'ammissione che gli abusi sulle suore da parte di chierici ci sono e "ci stiamo lavorando", anche se occorre fare di più. La mediazione in Venezuela possibile solo "se ambedue le parti la chiedono". La guerra in Yemen, con gli Emirati propensi "ad avviare processi di pace". E' densa di contenuti la conversazione di 45 minuti di Papa Francesco coi giornalisti sul volo di ritorno da Abu Dhabi.Tema esplosivo quello degli abusi sessuali a ...