Palazzo Chigi replica | l' Italia non si fa dettare l' agenda politica da previsioni che

Guaidó scrive a Palazzo Chigi. Lunedì i suoi incontrano Salvini : I contatti a distanza andavano avanti già da qualche giorno. Tentativi di dialogo da una parte all’altra dell’Atlantico tra emissari della Lega e quelli del presidente autoproclamato del Venezuela, il leader dell’opposizione Juan Guaidó, proprio nei giorni in cui il governo cercava una posizione di complicato equilibrio tra la nettezza del viceprem...

Il "golpe" bianco di Conte. Tutto il potere a Palazzo Chigi : Giuseppe Conte si ritaglia uno spazio politico sempre più forte all'interno del governo. Il "veicolo" normativo per questo salto di qualità è contenuto in una bozza che l'esecutivo sta preparando, in vista del suo approdo in Consiglio dei ministri, ed è ora al vaglio degli staff ministeriali.Il testo - rilanciato ieri da La Notizia e dall'Huffington Post - contiene sostanzialmente una delega al governo a legiferare in 19 settori molto diversi ...

Consob - Palazzo Chigi : "Savona compatibile" : ...effettuato in precedenti casi relativi ad incarichi rivestiti da ex titolari di carica di governo presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e ...

Venezuela - Palazzo Chigi chiede elezioni rapide : "L'Italia appoggia il desiderio del popolo Venezuelano di giungere nei tempi più rapidi a nuove elezioni presidenziali libere e trasparenti , attraverso un percorso pacifico e democratico, nel ...

Palazzo Chigi : nessuna tassa sul patrimonio immobiliare : Roma, 4 feb., askanews, - La presidenza del Consiglio 'smentisce categoricamente l'intenzione di intervenire con una tassa riguardante il patrimonio immobiliare. L'illazione, che è stata alimentata da ...

Italia in recessione - Pil -0 - 2%?. Palazzo Chigi : «Niente manovra bis». Di Maio accusa il Pd : Un «netto peggioramento» dell'industria e del settore agricolo, un «andamento stagnante» del terziario: è la fotografia di un Paese che, dopo cinque anni, frena e...

Pil giù - Padoan : da Palazzo Chigi parole 'infami e ignoranti' : Secondo il deputato del Pd ed ex ministro dell'Economia 'l'andamento negativo è cominciato con la nuova maggioranza e con l'impatto dello spread'. Per Brunetta, FI, c'è il rischio concreto di una nuova manovra correttiva

Pil - Conte : “Mi aspetto nuovo calo - ma poi una ripresa a fine anno”. Palazzo Chigi : “Colpa dei fallimenti del passato” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si attende che i dati preliminari sul pil italiano nel quarto trimestre 2018, che l’Istat diffonderà domani mattina, evidenzino una ulteriore contrazione dopo il -0,1% registrato nel periodo luglio-settembre, per effetto di fattori esterni come il rallentamento dell’economia in Cina e in Germania. L’Italia dunque sarebbe tecnicamente in recessione. “Nei primi mesi di quest’anno stenteremo ...

Vertice a Palazzo Chigi interlocutorio. Ira M5s su cambio posizione Salvini : ... quello, più in chiave europea, della Sea Watch è quello, di politica strettamente interna, del voto in Giunta delle Immunità al Senato sul ministro dell'Interno per il caso Diciotti. La situazione, ...

Governo - Palazzo Chigi : Su Repubblica virgolettati Conte privi di fondamento - : Fermo restando il diritto di cronaca di ogni giornalista, esiste anche il rispetto della verità oggettiva che viene invece disatteso con virgolettati di fantasia …

Palazzo Chigi contro la nave Sea Watch «Ha messo a rischio le vite dei migranti» : Il nostro governo ribadisce: «La giurisdizione è dell’Olanda». Ma è pronta a offrire dopo il riconoscimento un corridoio umanitario alle persone a bordo

Sea Watch - Palazzo Chigi alla Corte europea : guerra totale con l'Olanda : Il governo italiano chiama in causa la Corte europea per i diritti dell'uomo sul caso della nave Sea Watch, dopo che l'Olanda ha detto che non si prenderà mai i 47 migranti che da giorni si trovano a bordo della nave della Ong ancorata al largo del porto di Siracusa. In una nota Palazzo Chigi spiega