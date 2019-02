Oroscopo febbraio | previsioni per coppie e single | nuovi incontri per il Toro | bene Leone

Oroscopo del weekend 23-24 febbraio : Cancro romantico - Pesci mondano : Nel weekend di sabato 23 e domenica 24 febbraio 2019 troviamo Plutone, Venere e Saturno nel segno del Capricorno. Mentre Giove si trova in Sagittario e Marte in Toro. Urano è situato in Ariete ed il Nodo Lunare in Cancro. Sole, Nettuno e Mercurio si trovano in Pesci e invece la Luna è collocata tra la Bilancia e lo Scorpione. Ma vediamo ora nel dettagli le previsioni zodiacali di ciascuno dei dodici segni....Continua a leggere

Oroscopo 10 febbraio : Gemelli in difficoltà - Bilancia altalenante - Acquario forte : L'Oroscopo del fine settimana vedrà migliorare la situazione astrologica del Leone, mentre si presenteranno per i Gemelli delle difficoltà sulle relazioni. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali per domenica 10 febbraio. Da Ariete a Vergine Ariete: potreste vivere una bella relazione d'amore, molto coinvolgente. Se qualcuno invece rifiuta le vostre avance, non intestarditevi. Sul lavoro potreste aver finalmente trovato ...

Oroscopo del giorno 9 febbraio : parte bene il weekend per lo Scorpione - Acquario in crisi : L'Oroscopo del giorno 9 febbraio 2019 punta dritto verso il segno dello Scorpione, questo sabato super-favorito in campo sentimentale. In primo piano l'apertura del weekend valutata dall'Astrologia del momento: pronti a scoprire la classifica stelline e le previsioni zodiacali per gli ultimi sei segni? Come di consueto, anche in quest'occasione a fare da metro di misura sono le effemeridi quotidiane, in questo caso applicate alle esigenze della ...

Paolo Fox - Oroscopo dell’8 febbraio : le previsioni di domani : oroscopo Paolo Fox di domani: le stelle dell’8 febbraio Anche per ciò che riguarda l’8 febbraio Paolo Fox ha svelato l’oroscopo di domani segno per segno partendo dai primi tre. ARIETE: la Luna sarà dissonante mentre Venere e Saturno saranno piuttosto complessi da affrontare. Il consiglio è quello di prestare cautela nei rapporti interpersonali. Ancora tensioni per ciò che concerne la sfera sentimentale. TORO: desiderano ...

Oroscopo 9 febbraio : shopping per Pesci - Gemelli in calo - Capricorno al top : La giornata di sabato 9 febbraio sarà decisamente brillante per il Capricorno, l'Acquario e Toro, molto stressante invece per Gemelli e giù di tono per il Cancro. Di seguito, le previsioni per tutti i segni dello zodiaco. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: avete finalmente trovato un equilibrio, seppure leggermente precario, che vi ha ristabilito dal punto di vista lavorativo. Ora ciò che più vi preme è ottenere dei risvolti positivi ...

Oroscopo del Sagittario dall'11 al 17 febbraio : non trascurare gli amici in difficoltà : Nel periodo compreso tra lunedì 11 e domenica 17 febbraio 2019 le persone nate sotto il segno del Sagittario vedranno finalmente realizzarsi alcune delle loro aspirazioni. I nati sotto questo segno generalmente sono estrosi, sensibili e predisposti per le attività artistiche: spesso non vengono capiti, ma questa volta, secondo quel che prevede l'Oroscopo, sulla loro strada ci sarà qualcuno con la stessa mentalità, che saprà dunque valorizzarli ...

Oroscopo dell'amore single - 9 febbraio : Ariete arrabbiato - Acquario felice : Un altro appuntamento dedicato a desideri e conquiste amorose dei cuori solitari, analizzati nell'Oroscopo dell'amore single di sabato 9 febbraio. Approfondendo nel dettaglio le effemeridi di sabato, i segni zodiacali incontreranno l'amore? I transiti planetari sono ricchi di mistero e spingono i protagonisti dello Zodiaco ad avere una maggiore percezione delle proprie emozioni. Venere dal domicilio del Capricorno esorta ciascun single a vivere ...

Oroscopo 9 febbraio : Scorpione frenetico - svago per Leone - discussioni per Cancro : Il secondo fine settimana di febbraio si avvicina e gli astri prevedono interessanti novità per tutti i segni zodiacali, soprattutto per Ariete e Vergine. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali per sabato 9 febbraio. Da Ariete a Vergine Ariete: la giornata di sabato 9 febbraio sarà molto positiva, ma riporterà alla luce anche dei problemi del passato. In questo periodo siete molto energici, per cui non sarà un problema ...

Oroscopo dall'11 al 17 febbraio : il Cancro deve fare più sport - Bilancia con poche novità : Per la settimana che va da lunedì 11 a domenica 17 febbraio, l'Oroscopo prevede situazioni molto diverse diverse per i dodici segni zodiacali. Vediamo le previsioni nel dettaglio. Ariete, Toro, Gemelli Ariete: non vivrete un periodo semplice e neanche fortunato, ma avete dalla vostra parte una forza di volontà non comune che molto spesso vi ha tirato fuori dai guai. Dunque dovete tenere duro e guardare avanti. Toro: siete persone abituate a ...

Oroscopo del Toro dall'11 al 17 febbraio : stelle favorevoli in amore : Se tutto filerà per il verso giusto, vi aspetterà un periodo davvero interessante nella settimana compresa tra l'11 e il 17 febbraio 2019, fatto di passioni e conquiste: tuttavia voi del Toro dovrete fare molta attenzione a non scatenare pericolose gelosie, che potrebbero ritorcersi contro voi stessi. Con gli amici comunque vi divertirete alla grande, come ai vecchi tempi. Il Toro e il lavoro In ambito lavorativo siete apprezzati da tutti, ...

Branko Oroscopo fine settimana : le previsioni del 9-10 febbraio : oroscopo Branko del weekend prossimo: previsioni di sabato 9 e domenica 10 febbraio Il secondo fine settimana di febbraio 2019 è ormai dietro l’angolo, perciò riveliamo alcune anticipazioni sulle previsioni dell’oroscopo di Branko del 9 e del 10 febbraio, tratte da quelle che il re delle stelle ha pubblicato sul suo ultimo libro (nell’immagine di copertina), dove sono contenute ovviamente le previsioni di tutto il 2019: noi ...

Oroscopo Paolo Fox/ Previsioni oggi - 7 febbraio : Sagittario agitato mentre i Pesci si guardano indietro.... : Oroscopo Paolo Fox, Previsioni di oggi 7 febbraio 2019: Acquario al top, Vergine la stanchezza si fa davvero sentire, tutti gli altri segni zodiacali?

Oroscopo passione e lavoro - 8 febbraio : Scorpione emozionato - Pesci amato : Nello sconfinato oceano delle emozioni, i pianeti indagano per decifrare gli influssi astrologici proficui a ciascun segno dello Zodiaco. Come un fiume in piena, i sentimenti dilagano e fluiscono, prendendo spesso il sopravvento sulla ragione. Allora come tenere a bada queste sensazioni? Ci pensa l'Oroscopo giornaliero ad arginare il tutto, indirizzando i sentimenti verso la strada giusta. Ecco le previsioni astrali dedicate alla giornata di ...

Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 7 febbraio 2019 : le previsioni del giorno : Oroscopo Paolo Fox, previsioni di oggi 7 febbraio 2019: Acquario al top, Vergine la stanchezza si fa davvero sentire, tutti gli altri segni zodiacali?