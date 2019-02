Ora Tajani avverte | Correre subito ai ripari o arriva la patrimoniale

ilgiornale

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Se non si corre "aiin tempi brevissimi", in Italia "arriverà la". Lo ha affermato il presidente del Parlamento Europeo, Antonio.Come riporta AdnKronos, le previsioni diffuse dalla Commissione Europea "fotografano una situazione allarmante" per l'Italia. Cosìha avvertito: "Siamo diventati il fanalino di coda dell'Ue. Il Paese più industrializzato d'Europa è diventato il fanalino di coda per la crescita: se non si corre aiin tempi brevissimi, avremo la manovra aggiuntiva, arriverà la, arriverà la tassa sulla casa, colpiranno le pensioni ancora più di oggi, con un decremento dell'occupazione. Ci saranno più disoccupati e sarà impossibile trovare lavoro".Il governo Conte sta attuando "una politica economica scellerata , che gli italiani già stanno pagando - ha continuato il vicepresidente di Forza Italia -. Tutti nel mondo, tranne i ...