Oltre 10 000 | tra cotton fioc e tappi di plastica | ritrovati sulla spiaggia di Milazzo

Tumori - Oltre 1000 casi al giorno : Lilt e Fnomceo alleate nella prevenzione : Alleanza per la prevenzione anticancro fra Lilt, Lega italiana per la lotta contro i Tumori, e Fnomceo, Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. I presidenti di Lilt e Fnomceo, Francesco Schittulli e Filippo Anelli, hanno siglato a Roma in rappresentanza delle parti un protocollo d’intesa “a supporto e sensibilizzazione di tutti gli operatori della sanità per combattere uniti contro i Tumori, che ad oggi ...

Moto GuzziV85 TT : Oltre 8.000 test ride prenotati in Europa : Milano, 7 feb., askanews, - Cresce l'attesa per la Moto Guzzi V85 TT, la prima classic enduro dedicata al turismo: oltre 8mila appassionati da tutta Europa si sono già prenotati per poterla provare in ...

Crollo Ponte Morandi : rimosse Oltre 2000 tonnellate di detriti dal troncone ovest : Proseguono i lavori propedeutici per l’inizio dello smontaggio del troncone ovest di Ponte Morandi, che inizierà nel pomeriggio di venerdì a Genova. Al lavoro h24 le aziende dei demolitori che stanno predisponendo il necessario per avviare l’abbassamento dell’impalcato tampone, che verrà tagliato e calato a terra nella giornata di sabato in un’operazione ci circa 7 ore e mezza. Sotto il troncone di ponente del viadotto ...

Oltre 2.000 esclamazioni 'da fumetto' - indicano 24 emozioni : Dal wow per raccontare l'euforia, all'ops dell'imbarazzo, la scienza oggi ha scoperto come sia pi ampia la gamma dei sentimenti che vengono esplicitati dalle onomatopee. Precedenti studi, infatti, ...

Rainbow Six Invitational 2019 tra un montepremi di Oltre €850.000 e diverse novità per Rainbow Six Siege : Ubisoft annuncia che una selezione delle sedici migliori squadre al mondo della Tom Clancy's Rainbow Six Pro League si sfideranno per il titolo di Campione del mondo nell'edizione 2019 del Six Invitational. Il terzo anno del Six Invitational riunirà insieme appassionati, giocatori professionisti, sviluppatori e creatori di contenuti dall'11 al 17 febbraio a Montreal, in Canada, la città natale del gioco, per celebrare Tom Clancy's Rainbow Six ...

"A Connext Oltre 450 imprese - attesi 4.000 visitatori" : Roma, 31 gen., AdnKronos, - "Siamo in attesa delle ultime iscrizioni ma abbiamo già numeri molto importanti che parlano di una grande partecipazione: sono oltre 450 le imprese che esporranno al Mico ...

ONE UI Icon Pack offre Oltre 5000 icone ispirate a Samsung One UI : ONE UI Icon Pack è un'applicazione che permette di personalizzare smartphone e tablet con un pacchetto di Icone ispirate all'interfaccia Samsung One UI. L'Icon Pack mette a disposizione oltre 5150 Icone dall'aspetto piatto e colori dai toni pastello che combinano creatività e semplicità. L'articolo ONE UI Icon Pack offre oltre 5000 Icone ispirate a Samsung One UI proviene da TuttoAndroid.

Gabanelli : in Italia Oltre 10.000 minori stranieri non accompagnati : Quale sarà il loro destino dopo l'entrata in vigore del decreto sicurezza? Altri numeri allarmanti: 869 sono i minori che non è stato possibile individuare sul territorio e ben 5229 sono scomparsi ...

Lotta alla CO2 : Oltre 2.000 tonnellate in meno in 3 anni - l’Università Milano-Bicocca in cammino verso la sostenibilità : oltre duemila tonnellate di CO2 in meno di tre anni, raccolta differenziata al 70 per cento e percorsi di formazione dedicati alla sostenibilità ambientale. Sono i risultati raggiunti dall’Università di Milano-Bicocca grazie a un cammino verso la sostenibilità che unisce da anni ricerca e amministrazione, presentati nel primo Report di sostenibilità dell’Ateneo. Dalle luci a Led ai sistemi di condizionamento, dall’acqua potabile alla raccolta ...

Iran - l’anno della vergogna : nel 2018 Oltre 7000 arresti e migliaia di frustate nel Paese : In quello che Amnesty International ha definito “l’anno della vergogna”, il 2018, in Iran non si è salvato nessuno. Negli scorsi 12 mesi oltre 7000 persone – manifestanti, giornalisti, studenti, ambientalisti, operai, difensori dei diritti umani, avvocati, attiviste per i diritti delle donne, esponenti di minoranze etniche e religiose, sindacalisti – sono state arrestate, in molti casi in modo arbitrario. A centinaia sono stati ...

Russo - Cisl - : "Saremo Oltre 4.000 a Roma per chiedere attenzione per il Sud" : Oggi sarebbe il tempo di costruire, attraverso la concertazione, un nuovo e moderno patto sociale per l'economia, la crescita, il lavoro. Vediamo invece un tentativo di chiudersi e di evitare ...

Oltre 23.000 terremoti nel 2018 - uno ogni 20 minuti : Un terremoto ogni 20 minuti, tre scosse ogni ora, Oltre 63 eventi al giorno: sono i numeri dell'attivit sismica dell'Italia nel 2018, secondo i dati della Rete Sismica dell'Istituto Nazionale di ...