Non sprechiamo le occasioni nell’anno del maiale

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Auguri! Mancano ancora i festeggiamenti di Cambogia e Tailandia (potenza di internet che soddisfa tutte le curiosità!), ma con la celebrazione del Capodanno cinese, il 5 febbraio, si può dire che quasi tutta l’umanità sia entrata nel nuovo anno. Una particolare congiuntura astrale fa sì che l’anno che abbiamo appena iniziato sia particolarmente promettente: è “l’anno deld’oro”, che capita ogni 60 anni.Speriamo. Ci sono altri buoni auspici, oltre a quelli degli astronomi cinesi. Gallup international association (Gia), nel suo tradizionale sondaggio di fine anno Global hope, ci dice che le aspettative di un 2019 migliore del passato sono per esempio in aumento per chi vive in Africa, in India e in America latina. Invece le aspettative dei cittadini sono negative in Turchia, Serbia, Regno Unito, Polonia, Repubblica Ceca, Bosnia, Bulgaria, Hong Kong, Francia, Italia, Corea del ...