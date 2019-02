huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Nessuna sbornia sovranista, alla Berlinale il cinema italiano porta un manifesto progressista e anticonvenzionale https… - fabio_falabella : RT @HuffPostItalia: Nessuna sbornia sovranista, alla Berlinale il cinema italiano porta un manifesto progressista e anticonvenzionale https… - HuffPostItalia : Nessuna sbornia sovranista, alla Berlinale il cinema italiano porta un manifesto progressista e anticonvenzionale - elizha323 : Mi devo riprendere ancora dalla sbornia sanremese ma non ricordo nessuna delle canzoni ,non entro in merito se belle o meno #sanremo2019 -

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Claudio Giovannesi, Agostino Ferrente e Adele Tulli: faccio fatica a ricordare l'ultima volta che il Festival di Berlino – che inizia oggi - mi ha spinto ad aprire il taccuino per annotare tre nomi di giovani autori da cui aspettarsi unmobile e sveglio, fatto di destrezza ed empatia, nuove idee e intelligenza lunga.Se a questi aggiungo i film Dafne di Federico Bondi, sul rapporto tra una ragazza down e suo padre dopo la morte della madre e l'opera prima di Michela Occhipinti Il corpo della sposa - Flesh Out, su una ragazza della Mauritania che deve ingrassare, come vuole la tradizione, prima delle nozze, per un totale di ben 5 film italiani selezionati in quella che viene considerata la terza kermesse continentale dopo Cannes e Venezia, la domanda che non può essere posta è: c' entra qualcosa il fatto che dal prossimo anno il direttore, che va a ...