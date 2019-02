Naufragio 117 migranti | Procura Roma chiede archiviazione

Naufragio 117 - Procura Roma chiede archiviazione : La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione del fascicolo aperto per omissione in atti di ufficio in merito al Naufragio dello scorso 18 gennaio nel Mediterraneo, in acque libiche, che sarebbe ...

Naufragio 18 gennaio - 117 morti che la nostra coscienza dovrà “gestire” : Fossero solo i porti chiusi. Il vero dramma di questi mesi di governo gialloverde è lo smantellamento del sistema di soccorso del Mediterraneo. L’affidamento ipocrita all’inesistente (e inaffidabile) Guardia costiera libica e al virtuale coordinamento che questa dovrebbe garantire sulla sua zona di ricerca e soccorso. Più o meno una farsa autodichiarata nel giugno dello scorso anno, con l’iscrizione nel registro dell’Organizzazione marittima ...

Naufragio 18 gennaio - aperta l’inchiesta : “Omissione di atti d’ufficio” per la morte di 117 persone : L’ipotesi di reato è l’omissione di atti d’ufficio. I magistrati della Procura di Roma dovranno stabilire se il 18 gennaio si sono verificate omissioni e ritardi nei soccorsi nel Naufragio che costò la vita, secondo quanto raccontato dai superstiti, a 117 migranti. Il fascicolo, per ora a carico di ignoti, è stato aperto alla luce delle carte giunte per competenza dalla Procura di Agrigento. I magistrati siciliani tirano in ...

Naufragio a largo della Libia : 117 morti. Anche donne e bambini : Un'altra tragedia immane. Sono 117, secondo i superstiti, le vittime del tragico Naufragio verificatosi ieri al largo della Libia. Lo riferisce L'Organizzazione internazionale per le migrazioni che ha ascoltato i tre naufraghi - due sudanesi e un gambiano - trasferiti e curati a Lampedusa. Hanno riferito, spiega il portavoce dell'Oim, Flavio Di Giacomo, di essere partiti giovedì in 120 su un gommone che si è sgonfiato dopo circa ...

